Εκδηλώσεις καταδίκης της μαύρης επετείου του πραξικοπήματος στην Πάφο Κόμματα και οργανώσεις στην Πάφο τίμησαν σήμερα την 52η μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, αποτίνοντας φόρο τιμής στα θύματα της αδελφοκτόνου σύγκρουσης που άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Η Οργάνωση Αντιστασιακών Πάφου και το Ιστορικό Πολιτιστικό Ίδρυμα Μακαρίου Γ’ Παναγιάς διοργάνωσαν στις 9:00 το πρωί τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων μπροστά από το Μνημείο Μακαρίου και Αντίστασης στην Πάφο. Το τρισάγιο τέλεσε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου και Επίσκοπος Χύτρων κ.κ. Λεόντιος.

Νωρίτερα, στις 8:20 το πρωί, η Οργάνωση Αντιστασιακών Πάφου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Εθνάρχη Μακαρίου Παναγιάς και το Ίδρυμα Ελεύθερης Ραδιοφωνίας Νίκου Νικολαΐδη κατέθεσαν στεφάνια στον χώρο όπου λειτούργησε ο Ελεύθερος Ραδιοσταθμός της Πάφου στις 15 Ιουλίου 1974. Στην ομιλία του, ο Ανδρέας Θεοδώρου, εκ των διοργανωτών, ανέφερε ότι «και σήμερα τιμούμε τους συναγωνιστές μας, συντελεστές του Ελεύθερου Ραδιοσταθμού Πάφου, ζώντες και τεθνεώτες». Αναφερόμενος στους εκλιπόντες συντελεστές, κατονόμασε τους Νίκο Νικολαΐδη, δημιουργό του σταθμού, Φαίδρο Γαλατόπουλο, Κώστα Οικονόμου και Ανδρέα Ομήρου, εκφωνητές, Στέφανο Αιφωτίτη, Τάκη Χατζηζήνωνο και Τηλέμαχο Γεωργιάδη, μέλη της ένοπλης φρουράς, καθώς και τους Σάββα Χατζηγεωργίου, Κώστα Αττίκη, Ανδρέα Καγκαλή, Πολύκαρπο Νικολαΐδη, Κώστα Χαραλαμπίδη και Πανίκο Καννάουρο. Παράλληλα, σημείωσε ότι εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή σημαντικοί συντελεστές του ραδιοσταθμού, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, οι Ανδρέας Φυλακτού, Ανδρέας Σωτηριάδης, Ανδρέας Στυλιανίδης, καθώς και τα μέλη της φρουράς κ. Μάης και Ανδρέας Ουνουφρίου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Θεοδώρου ανέφερε ότι «παρόλο που πέρασαν 52 χρόνια από την αποφράδα εκείνη ημέρα, που ανόσια χέρια ύψωσαν τα μυερά σπαθιά τους και τα κάρφωσαν στην καρδιά της Κύπρου, δυστυχώς μέχρι σήμερα τα σημάδια είναι νωπά στη γη μας». Πρόσθεσε ότι «ο αγώνας του κυπριακού λαού και της αντίστασης παραμένει αδικαίωτος», επισημαίνοντας πως «καθήκον ήταν και παραμένει να τιμώνται όσοι συνέτειναν ώστε να αποτραπεί το πραξικόπημα της χούντας». Στη συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Μακαρίου και Αντίστασης.

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γιαννάκης Ομήρου, ανέφερε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ότι «52 χρόνια μετά, πρεπόντως και καθήκοντος είμαστε εδώ, στο ταπεινό εργαστήρι του Νίκου Νικολαΐδη που λειτούργησε ως ο Ελεύθερος Ραδιοσταθμός της Πάφου, για να τιμήσουμε τη συγκλονιστική και μεγαλειώδη αντίσταση του λαού της Πάφου εναντίον της προδοσίας του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974».

Συνεχίζοντας, δήλωσε ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται «για να τιμήσουμε όσους όρθωσαν το ανάστημά τους ενάντια στον φασισμό και την προδοσία, αλλά και τον πρωτεργάτη της δημιουργίας του Ελεύθερου Ραδιοσταθμού της Πάφου, Νίκο Νικολαΐδη, και τους συνεργάτες του Κώστα Αττίκη και Πολύκαρπο Νικολαΐδη, που συνέδραμαν στη συναρμολόγηση και λειτουργία αυτού του ερασιτεχνικού ραδιοσταθμού, ο οποίος με την εμβέλειά του σε παγκύπρια κλίμακα απέτρεψε τη δολοφονία του Προέδρου Μακαρίου και του έδωσε το χρονικό περιθώριο να έρθει στην Πάφο και στη συνέχεια να αναχωρήσει στο εξωτερικό, ώστε να συνεχίσει τον αγώνα για τη σωτηρία της Κύπρου».

Ο κ. Ομήρου πρόσθεσε ακόμη ότι «52 χρόνια μετά, το χρέος είναι να θυμόμαστε, να καταδικάζουμε όλους εκείνους, τόσο στο πολιτικό προσωπικό όσο και στους κρατικούς θεσμούς, που ανέχτηκαν την άλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη χούντα και την ΕΟΚΑ Β’». Παράλληλα, τόνισε ότι «πρέπει να δοθεί το μήνυμα πως η Δημοκρατία οφείλει να προασπίζεται έναντι παντός τιμήματος και με κάθε θυσία», ενώ κάλεσε τον λαό «να αποτρέψει νέες προσπάθειες επιβολής ενός απαράδεκτου σχεδίου λύσης, το οποίο φαίνεται ότι προετοιμάζεται». Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, απηύθυνε κάλεσμα για επαγρύπνηση.

Στο μεταξύ, το Σωματείο «Μαχητές της Αντίστασης» και ο Δήμος Ιεροκηπίας διοργάνωσαν εκδήλωση καταδίκης της μαύρης επετείου του πραξικοπήματος και τιμής προς τους μαχητές της Αντίστασης.

Η εκδήλωση περιλάμβανε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πλατείας Γεροσκήπου. Εξάλλου, το ΑΚΕΛ, οι οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος και οικογένειες ηρώων, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τις μαύρες επετείους του φασιστικού, προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, πραγματοποίησαν στις 8:20 το πρωί εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Μνημείο Μακαρίου και Αντίστασης στην Πάφο.