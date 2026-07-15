Δρ. Αντώνης Χατζηκυριάκου: Η Τουρκία πιθανότατα θα εισέβαλλε στην Κύπρο ακόμη και χωρίς το πραξικόπημα [ηχητικό]

Την εκτίμηση ότι η Τουρκία πιθανότατα θα εισέβαλλε στην Κύπρο ακόμη και αν δεν είχε προηγηθεί το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 εξέφρασε ο επίκουρος καθηγητής Οθωμανικής και Τουρκικής Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αντώνης Χατζηκυριάκου. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6 , ξεκαθάρισε ότι τα υποθετικά ερωτήματα έχουν αναλυτική αξία, αλλά δεν μπορούν να απαντηθούν με απόλυτη βεβαιότητα. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι ακόμη και χωρίς το πραξικόπημα το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν το ίδιο, με την Τουρκία να βρίσκει διαφορετικό τρόπο ή αφορμή για να επέμβει στην Κύπρο.

Ο επίκουρος καθηγητής Οθωμανικής και Τουρκικής Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αντώνης Χατζηκυριάκου

Κατά τον καθηγητή, η τουρκική εισβολή δεν μπορεί να εξετάζεται αποκομμένη από τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες και από τον τρόπο με τον οποίο η ελληνοκυπριακή ηγεσία αντιμετώπιζε την παρουσία και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

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Η επιδίωξη της Ένωσης

Επιπρόσθετα, ο Δρ. Χατζηκυριάκου παρέπεμψε στο βιβλίο του Γρηγόρη Ιωάννου «Ο Ντενκτάς στον Νότο», σημειώνοντας ότι παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι Ελληνοκύπριοι άνοιγαν συστηματικά τον δρόμο στην Τουρκία να διευρύνει τις διεκδικήσεις της στην Κύπρο. Όπως ανέφερε, η επίμονη διεκδίκηση της Ένωσης με την Ελλάδα ως αυτονόητου δικαιώματος της ελληνοκυπριακής πλευράς αγνοούσε την ύπαρξη και τα πολιτικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Αυτή η στάση, σύμφωνα με τον ίδιο, επέτρεπε στην Άγκυρα να αποκτά περισσότερα επιχειρήματα και ερείσματα. Πρόσθεσε ότι, εάν οι Τουρκοκύπριοι αντιμετωπίζονταν διαφορετικά, η Τουρκία θα έχανε σημαντικό μέρος των επιχειρημάτων που επικαλείτο σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Τόνισε, πάντως, ότι αυτό δεν σημαίνει πως η Άγκυρα δεν είχε δικές της γεωπολιτικές επιδιώξεις.

Ο Δρ. Χατζηκυριάκου υπογράμμισε ότι το Κυπριακό δεν ξεκίνησε το 1974, ούτε στις 15 ή στις 20 Ιουλίου. Σύμφωνα με τη μελέτη του στα τουρκικά αρχεία, οι απαρχές του προβλήματος μπορούν να εντοπιστούν γύρω στο 1930. Το δεύτερο δομικό ζήτημα, όπως είπε, αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ελληνοκυπριακή πλευρά αντιλαμβανόταν τους Τουρκοκύπριους, όχι ως ισότιμη πολιτική κοινότητα, αλλά συχνά ως μειονότητα της οποίας τα δικαιώματα μπορούσαν να παραμεριστούν. Αναφέρθηκε επίσης στο 1964 και στην επιστολή Τζόνσον, όταν συζητείτο το ενδεχόμενο τουρκικής εισβολής. Επισήμανε ότι την περίοδο εκείνη η Τουρκία δεν διέθετε ακόμη αποβατικά σκάφη, στοιχείο που, όπως είπε, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ιστορική ανάλυση. Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι ανεξαρτήτως των συνθηκών που προηγήθηκαν, η Τουρκία δεν έχει σήμερα κανένα δικαίωμα να συνεχίζει να βρίσκεται στην Κύπρο.

Ακούστε την παρέμβαση του Αντώνη Χατζηκυριακου , στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 15-07-2026