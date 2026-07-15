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Νέα επαφή Φιντάν - Γκουτέρες εν μέσω κινητικότητας για το Κυπριακό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο Αναντολού, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες, Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, με βασικό αντικείμενο τις περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο Αναντολού, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι συζητήθηκε επίσης η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο των επαφών της Άγκυρας με τον διεθνή οργανισμό.

Πάντως, η τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν – Γκουτέρες έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν το θέμα συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών.

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