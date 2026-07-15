Ανεβάζει τις προσδοκίες για το Κυπριακό ο Χριστοδουλίδης: «Θα ακούσετε κι άλλες ειδήσεις» - Η ατάκα για το ΑΙ και τον Φιντάν

Νέες εξελίξεις στο Κυπριακό προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι «τις επόμενες των ημερών θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις» που θα αποδεικνύουν την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο του μνημοσύνου των πεσόντων κατά το πραξικόπημα, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το πρωί της Τετάρτης (15/7), ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πρόκειται για μια κινητικότητα «που εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να την πετύχουμε» και η οποία στόχο έχει να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όπως είπε, το πρώτο ζητούμενο είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν, για μια λύση «απόλυτα συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ερωτηθείς αν έχει κλειδώσει ημερομηνία για νέα διευρυμένη συνάντηση, απάντησε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις «θα γίνουν από αυτούς που είναι πρωταγωνιστές», προσθέτοντας πως αυτές θα αποτελέσουν ενδείξεις της κινητικότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε ακόμη ικανοποίηση για το αυξημένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει τέτοια επιθυμία για πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ αναφέρθηκε στον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ως ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Σε ερώτηση αν ο διορισμός του κ. Φίτο σηματοδοτεί άμεσες εξελίξεις, ο Πρόεδρος είπε ότι «θα έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θα είμαστε όλοι σε εγρήγορση», προσθέτοντας ότι δεν είναι τυχαία η χρονική συγκυρία της απόφασης της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναφερόμενος στα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το Παρίσι, επιβεβαίωσε ότι είχε σύντομη συζήτηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο για συνομιλίες αλλά για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις κινήσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαντώντας στα τουρκικά δημοσιεύματα που αμφισβήτησαν τη συνάντηση, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Δεν τη φαντάστηκα τη συζήτηση, ούτε τη φωτογραφία. Δεν είναι προϊόν ΑΙ».

Ερωτηθείς κατά πόσο είναι πιο αισιόδοξος για την τουρκική στάση μετά τη συνάντησή του με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος είπε ότι η τουρκική προσέγγιση θα φανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρόσθεσε ότι από τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρατά δύο βασικά στοιχεία: ότι η λύση πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της ΕΕ και ότι οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά προϋποθέτουν ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι απούσα από μια ενδεχόμενη νέα διευρυμένη συνάντηση, από τη στιγμή που οι εξελίξεις στα ευρωτουρκικά αφορούν αποφάσεις της ίδιας της Ένωσης και των κρατών-μελών της.

Κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις του κατοχικού καθεστώτος για τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ, ανέφερε ότι δεν ανέμενε διαφορετική δημόσια προσέγγιση, τονίζοντας ότι εκείνο που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και ο αναβαθμισμένος χαρακτήρας του διορισμού, αφού αφορά τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχολιάζοντας, τέλος, δημοσίευμα της εφημερίδας Independent για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν όλα αυτά που αναφέρει» το δημοσίευμα.

Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο του μνημοσύνου των πεσόντων του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταδίκασε το προδοτικό πραξικόπημα, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία» γι' αυτό. Όπως ανέφερε, το πραξικόπημα χρησιμοποιήθηκε από την Τουρκία ως πρόσχημα για την υλοποίηση διαχρονικών στόχων της, ενώ απέτισε φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία και την Κυπριακή Δημοκρατία.