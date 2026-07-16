«Εξαιρετικής ποιότητας» το νερό στις παραλίες της Γεροσκήπου, λέει ο Δήμος

Εξαιρετικής ποιότητας είναι το θαλάσσιο νερό στις βραβευμένες με «Γαλάζια Σημαία» παραλίες της Γεροσκήπου, σύμφωνα με το Δήμο Ιεροκηπίας.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος ενημερώνει ότι η CYMEPA (Cyprus Marine Environment Protection Association) διενήργησε εργαστηριακές αναλύσεις του θαλάσσιου νερού στις βραβευμένες με «Γαλάζια Σημαία» παραλίες της Γεροσκήπου, δηλαδή τη Δημοτική Παραλία, την παραλία της Δημοτικής Πλαζ του ΚΟΤ και την παραλία «Παχύαμμος 2», μπροστά από το ξενοδοχείο Ledra.

Τα δείγματα του θαλάσσιου νερού που αναλύθηκαν κατατάσσονται στα ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας», αναφέρει.