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Θεσσαλονίκη: Τέταρτη σύλληψη για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στα χέρια των Αρχών 25χρονος μετά από ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας – Ήδη προφυλακισμένα τρία άτομα για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία. Η εμπλοκή του στην υπόθεση φέρεται να προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία.

Ήδη, για την υπόθεση συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν τρία άτομα: ένας 29χρονος και μία 26χρονη που, κατά τις Αρχές, φέρονται ως φυσικοί δράστες της επίθεσης, κι ένας 24χρονος που παραχώρησε το εγκαταλελειμμένο σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση.

Για την υπόθεση ασκήθηκαν διώξεις, που αφορούν -μεταξύ άλλων- ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

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