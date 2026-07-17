Άννα Τσελεπού: «Να μη χαθούν οι γεύσεις και οι συνήθειες του τόπου μας»

Με ένα σύντομο αλλά γεμάτο νοσταλγία μήνυμα, η μελετήτρια της κυπριακής παράδοσης Άννα Τσελεπού απευθύνει κάλεσμα για τη διατήρηση των εθίμων και των παραδοσιακών πρακτικών που συνόδευαν την καθημερινή ζωή των παλαιότερων γενιών.

Ξεκινώντας με τη φράση «Ό,τι θυμάμαι υπάρχει και ό,τι ξεχνώ πεθαίνει», η κ. Τσελεπού υπενθυμίζει πως η συγκεκριμένη περίοδος είναι η κατάλληλη για την προετοιμασία των παραδοσιακών «αναράδων», ώστε να αποξηρανθούν σωστά στον ήλιο και να φυλαχθούν για τον χειμώνα, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι νοικοκυρές του παρελθόντος.

Παράλληλα, αναφέρεται και στις «κουκουρκιές», σημειώνοντας ότι σήμερα ελάχιστα σπίτια συνεχίζουν να τις παρασκευάζουν, προτρέποντας όσους εξακολουθούν να κρατούν το έθιμο ζωντανό να τις διατηρήσουν στην κατάψυξη για τους χειμερινούς μήνες.

Μέσα από την παρέμβασή της, η Άννα Τσελεπού αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης της λαϊκής παράδοσης, υπογραμμίζοντας ότι οι γεύσεις, οι συνταγές και οι πρακτικές που κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας και δεν πρέπει να χαθούν.