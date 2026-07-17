Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 18 ώρες

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή - Πότε κορυφώνεται η ζέστη
| Newsroom

Άννα Τσελεπού: «Να μη χαθούν οι γεύσεις και οι συνήθειες του τόπου μας»

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με ένα σύντομο αλλά γεμάτο νοσταλγία μήνυμα, η μελετήτρια της κυπριακής παράδοσης Άννα Τσελεπού απευθύνει κάλεσμα για τη διατήρηση των εθίμων και των παραδοσιακών πρακτικών που συνόδευαν την καθημερινή ζωή των παλαιότερων γενιών.

Ξεκινώντας με τη φράση «Ό,τι θυμάμαι υπάρχει και ό,τι ξεχνώ πεθαίνει», η κ. Τσελεπού υπενθυμίζει πως η συγκεκριμένη περίοδος είναι η κατάλληλη για την προετοιμασία των παραδοσιακών «αναράδων», ώστε να αποξηρανθούν σωστά στον ήλιο και να φυλαχθούν για τον χειμώνα, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι νοικοκυρές του παρελθόντος.

Παράλληλα, αναφέρεται και στις «κουκουρκιές», σημειώνοντας ότι σήμερα ελάχιστα σπίτια συνεχίζουν να τις παρασκευάζουν, προτρέποντας όσους εξακολουθούν να κρατούν το έθιμο ζωντανό να τις διατηρήσουν στην κατάψυξη για τους χειμερινούς μήνες.

Μέσα από την παρέμβασή της, η Άννα Τσελεπού αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης της λαϊκής παράδοσης, υπογραμμίζοντας ότι οι γεύσεις, οι συνταγές και οι πρακτικές που κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας και δεν πρέπει να χαθούν.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα