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Ξεκίνησαν οι επανασφαλτοστρώσεις σε τρεις οδούς του Δήμου Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επανασφαλτόστρωσης σε βασικούς δρόμους του Δήμου Πάφου, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιεί ο Δήμος σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, οι εργασίες άρχισαν στις οδούς Οιδίποδος - Λιθινής, Νικολάου Πολίτου και Ιορδάνου Κατσαμπή, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται σταδιακά και σε πολλούς ακόμη δρόμους εντός των δημοτικών ορίων της Πάφου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και καλαίσθητου αστικού περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Πάφου επισημαίνει ότι οι εργασίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη συνεχή αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της πόλης και τη διασφάλιση της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας του οδικού δικτύου προς όφελος τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών.

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