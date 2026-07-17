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Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος στη Β' Πειραιά, ωστόσο δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής.

Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣ ανακοίνωσε με μία λακωνική δήλωση, ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

   Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες - στη Β´ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα - από το 2019 έως σήμερα:

   Ευχαριστώ!».

Στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος στη Β' Πειραιά, ωστόσο δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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