«Η ομάδα Σιζόπουλου κάνει ακόμη κουμάντο στην ΕΔΕΚ» – Ανοιχτός για την προεδρία ο Κωστής Ευσταθίου, τα δύο ονόματα που προτείνει (ηχητικό)

Επιμέλεια: Ανδρέας Ποταμίτης

Την εκτίμηση ότι η «ομάδα Σιζόπουλου» εξακολουθεί να ελέγχει την ΕΔΕΚ εξέφρασε ο τέως μεμονωμένος σοσιαλιστής βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, παρεμβαίνοντας σήμερα στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη.

Ο κ. Ευσταθίου άσκησε έντονη κριτική σε πρόσωπα που εξακολουθούν να κατέχουν θέσεις στα συλλογικά όργανα του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμούν να παραδώσουν την εξουσία. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για την επόμενη ημέρα στην ηγεσία της ΕΔΕΚ, προκρίνοντας την επιλογή ενός προσώπου που θα αναλάβει την προεδρία μέχρι το Εκλογικό Συνέδριο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εξετάσει και ο ίδιος την υποβολή υποψηφιότητας, εφόσον προηγουμένως ξεκαθαρίσει το ζήτημα της κομματικής του ιδιότητας.

«Πάντα πίστευα ότι ένα σοσιαλιστικό κόμμα δεν μπορεί να διαλυθεί, δεν κλείνει τον κύκλο του ένα σοσιαλιστικό κόμμα, γιατί η σοσιαλιστική ιδεολογία είναι εκεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «κάποιοι άνθρωποι είναι αμετανόητοι».

«Δεν θέλουν να παραδώσουν την εξουσία»

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκε η ομάδα στελεχών που, σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθεί να καθορίζει τις εξελίξεις στην ΕΔΕΚ.

«Είναι το αποτέλεσμα του άθλιου εκείνου συνεδρίου που κήρυξε ο Σιζόπουλος σε 48 ώρες, στο οποίο όλοι αντιδράσαμε», είπε.

Ο Κωστής Ευσταθίου συνέδεσε τη σημερινή κατάσταση με τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες αναδείχθηκαν τα υφιστάμενα συλλογικά όργανα του κόμματος. Διευκρίνισε ότι η κριτική του δεν αφορά το σύνολο της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά την πλειοψηφία της.

«Αυτή η Κεντρική Επιτροπή, και δεν την κατηγορώ όλη, αλλά η πλειοψηφία είναι αποτέλεσμα ενός άθλιου συνεδρίου και επαρχιακών συνδιασκέψεων όπου επικράτησε η καλπονοθεία. Τα ξέρει όλος ο κόσμος. Έτσι έγινε», είπε ο κ. Ευσταθίου.

Κατά τον ίδιο, το βασικό ζήτημα είναι η απροθυμία συγκεκριμένων προσώπων να αποχωριστούν τις θέσεις που κατέχουν. «Αυτοί που είναι ακόμα στην εξουσία δεν θέλουν να την παραδώσουν. Είναι το σύνδρομο του μικρού φεουδάρχη στην αυλή του», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η πρόταση για την προεδρία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του Κωστή Ευσταθίου για τη διαδικασία διαδοχής μετά την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου.

Ο κ. Ευσταθίου επικαλέστηκε την πρόνοια του Καταστατικού για εκλογή νέου προέδρου εντός 40 ημερών, σημειώνοντας ότι ο ρόλος του αναπληρωτή προέδρου κατά τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να περιοριστεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την εκλογική διαδικασία.

«Με βάση το Καταστατικό, που ελπίζω να τηρηθεί, προβλέπει ότι εντός 40 ημερών το κόμμα προχωρά σε εκλογή προέδρου. Για 40 μέρες είναι ο αναπληρωτής, που η μόνη του έγνοια είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες εκλογής του προέδρου», ανέφερε.

Επειδή η περίοδος των 40 ημερών ολοκληρώνεται εντός Αυγούστου και η θητεία του νέου προέδρου θα είναι περιορισμένη μέχρι το Εκλογικό Συνέδριο (σ.σ. τον Δεκέμβριο), ο Κωστής Ευσταθίου τάχθηκε υπέρ της εξεύρεσης ενός σοβαρού και κοινά αποδεκτού προσώπου, το οποίο θα αναλάβει προσωρινά την ηγεσία.

Ως πρόσωπα που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν αυτόν τον ρόλο ανέφερε τον «βετεράνο» Δώρο Θεοδώρου και τον Νίκο Νικολαΐδη. «Κάποιοι επιτέλους να μην υποβάλουν υποψηφιότητα, να υποβάλει μόνο ένας», πρόσθεσε ο κ. Ευσταθίου.

Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητας

Ερωτηθείς εάν ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΔΕΚ, ο Κωστής Ευσταθίου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο. Παρέπεμψε, ωστόσο, στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μέλος του κόμματος και σημείωσε ότι θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο ζήτημα.

Υπενθύμισε παράλληλα ότι, όταν είχε παραιτηθεί ο Μαρίνος Σιζόπουλος, ήταν ο πρώτος που είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία.

Το ζήτημα των μητρώων

Ο Κωστής Ευσταθίου αναφέρθηκε επίσης στο γνωστό και διαχρονικό ζήτημα των διαγραφών και των απαλείψεων στελεχών από το Μητρώο Μελών της ΕΔΕΚ.

«Διαγραφήκαμε γύρω στα 40-50 στελέχη, αλλά το πρόβλημα ήταν οι απαλείψεις, το σβήσιμο από τα μητρώα», όπως σχολίασε και πρόσθεσε ότι «πάρα πολλοί συναγωνιστές μας είναι εκτός μητρώων, γιατί αποφάσισαν να τους σβήσουν. Εκατοντάδες περιπτώσεις».

Σχολιάζοντας τη σύνθεση του Μητρώου, ανέφερε ακόμη: «Ξέρω ανθρώπους του ΕΛΑΜ που είναι γραμμένοι στην ΕΔΕΚ. Αυτός πότε γράφτηκε;».

Το πρόβλημα της ΕΔΕΚ

Ασκώντας συνολική κριτική στην πορεία της ΕΔΕΚ κατά τα τελευταία χρόνια, απέδωσε την κρίση τόσο στα πρόσωπα όσο και στην απουσία παραγωγής πολιτικής.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την άποψη ότι η κατάσταση στην ΕΔΕΚ προκαλεί στενοχώρια ακόμη και σε όσους βρίσκονται πολιτικά απέναντί της.

«Ακόμα και οι φανατικοί εχθροί της ΕΔΕΚ προφανώς και στεναχωριούνται», είπε.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Κωστή Ευσταθίου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: