Υπογράφηκε η σύμβαση για το Masterplan αναζωογόνησης του παραδοσιακού πυρήνα της Πέγειας

Ο Δήμος Ακάμα προχωρά στο επόμενο βήμα για την αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα της Πέγειας, με την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση του Masterplan και των απαραίτητων μελετών του έργου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Ακάμα, η σύμβαση υπογράφηκε με το αρχιτεκτονικό γραφείο CE Chrysanthou Architects L.L.C. και αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για την ετοιμασία του ολοκληρωμένου σχεδιασμού, καθώς και την επίβλεψη της υλοποίησης του έργου.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις €248.500 πλέον Φ.Π.Α., ενώ το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής υπολογίζεται σε περίπου €5,3 εκατομμύρια πλέον Φ.Π.Α.

Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Masterplan, την ετοιμασία όλων των αναγκαίων τεχνικών μελετών και την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης κατά τη φάση υλοποίησης.

Στόχος της παρέμβασης είναι η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Πέγειας, με έμφαση στη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού και σύγχρονου δημόσιου χώρου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών.