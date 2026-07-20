Ο «άνθρωπος των διαπραγματεύσεων» στο τιμόνι της Χαμάς - Ποιος είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια

Η Χαμάς όρισε τον Χαλίλ αλ-Χάγια ως νέο γενικό αρχηγό της, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης τη Δευτέρα.

Ο Αλ-Χάγια διαδέχεται τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε στη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Αλ-Χάγια, απέκτησε ολοένα κεντρικότερο ρόλο στην ηγεσία της μετά τον θάνατο του Σινουάρ και του Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος σκοτώθηκε στο Ιράν τον Ιούλιο του 2024.

Σε δηλώσεις του για την 7η Οκτωβρίου ο Αλ-Χάγια δεν έχει αποστασιοποιηθεί ποτέ από τη σφαγή, αντίθετα χαρακτήρισε την επίθεση «μεγάλη πράξη» και παραδέχθηκε ότι η ηγεσία γνώριζε πως θα προκαλούσε τεράστια ισραηλινή αντίδραση.

Δήλωσε ότι η Χαμάς δεν μετανιώνει, ενώ, όταν πιέστηκε από το BBC για τις δολοφονίες αμάχων και παιδιών, αρνήθηκε ότι υπήρχε σχετική εντολή και μίλησε απλώς για «ατομικά λάθη» μελών της Χαμάς.

Τον Ιανουάριο του 2025 προχώρησε ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας την 7η Οκτωβρίου «θαυμαστό στρατιωτικό επίτευγμα» και «πηγή υπερηφάνειας» που θα μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

Ποιος είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια

Ο Χαλίλ αλ Χάγια είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο έμπειρους πολιτικούς παράγοντες της Χαμάς. Μέχρι σήμερα θεωρείτο ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα από το εξωτερικό και βασικός διαπραγματευτής της οργάνωσης σε συνομιλίες για εκεχειρίες και συμφωνίες μεσολάβησης.

Γεννημένος στη Γάζα το 1960, ο αλ Χάγια εντάχθηκε στον ισλαμιστικό χώρο από τη δεκαετία του 1980 και συνδέθηκε με τη Χαμάς από την ίδρυσή της το 1987. Υπήρξε μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές του 2006 και στη συνέχεια ανέβηκε σταδιακά στην ιεραρχία του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης.

Τα τελευταία χρόνια απέκτησε ιδιαίτερο βάρος επειδή βρέθηκε στο κέντρο των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα, λειτουργώντας ως πρόσωπο επαφής με μεσολαβητές όπως το Κατάρ και η Αίγυπτος. Η άνοδός του έρχεται μετά τις απώλειες κορυφαίων στελεχών της Χαμάς, μεταξύ των οποίων ο Ισμαήλ Χανίγια και ο Γιαχία Σινουάρ, γεγονός που άλλαξε δραματικά την εσωτερική ισορροπία της οργάνωσης.

Θεωρείται στέλεχος με ισχυρές ρίζες στη Γάζα, αλλά με δράση κυρίως από το εξωτερικό. Το 2025 είχε αναφερθεί ότι ήταν μεταξύ των ηγετικών στελεχών της Χαμάς που στοχοποιήθηκαν σε ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, ενώ κατά την ίδια επίθεση φέρεται να σκοτώθηκαν συγγενικά και στενά συνεργατικά του πρόσωπα.

Ο αλ Χάγια θεωρείται άνθρωπος των διαπραγματεύσεων και της πολιτικής πτέρυγας, με βαθιές διασυνδέσεις στη Γάζα και πλέον αναλαμβάνει σε μια περίοδο κατά την οποία η Χαμάς επιχειρεί να ανασυνταχθεί μετά από σοβαρά πλήγματα στην ηγεσία της.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και Reuters