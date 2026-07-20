Πορεία διαμαρτυρίας των πρατηριούχων υγρών καυσίμων προς το Προεδρικό - Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν αύριο, Τρίτη 21 Ιουλίου, στη Λευκωσία, λόγω εκδήλωσης διαμαρτυρίας που διοργανώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι διαμαρτυρόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 10 το πρωί στον χώρο στάθμευσης του ΓΣΠ και στη συνέχεια θα κινηθούν οργανωμένα προς το Προεδρικό Μέγαρο μέσω της οδού Ιωσήφ Χατζηιωσήφ και της λεωφόρου Αθαλάσσας.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι, λόγω της κινητοποίησης, ενδέχεται να ληφθούν προσωρινά μέτρα ρύθμισης της τροχαίας κίνησης στην περιοχή, με στόχο τη διευκόλυνση της πορείας και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ως εκ τούτου, καλεί τους οδηγούς να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των επί καθήκοντι μελών της δύναμης, ενώ όπου είναι εφικτό συστήνεται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών προς αποφυγή ταλαιπωρίας.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει επίσης ότι, βάσει του περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμου του 2025, οι διοργανωτές έχουν ευθύνη για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της εκδήλωσης και οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η νομοθεσία παρέχει στην Αστυνομία τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών ή ακόμη και διάλυσης μιας συγκέντρωσης σε περιπτώσεις όπου αυτή παύει να είναι ειρηνική, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σωματικής βλάβης ή ζημιών σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία ή δεν τηρούνται οι επιβληθέντες όροι.