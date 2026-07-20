Ασυνείδητοι στο τιμόνι: Δύο περιστατικά επίθεσης κατά αστυνομικών σε Πάφο και Παραλίμνι - Ξεπέρασαν το όριο ταχύτητας και οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλης

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα πέρασε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, καθώς και αδικημάτων επίθεσης εναντίον αστυνομικού, μέθης, ανησυχίας και δημόσιας εξύβρισης.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στην κοινότητα Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, 38χρονος οδηγός προσέκρουσε με το όχημά του σε πέτρινο περιτείχισμα κατοικίας. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο πεντάχρονος γιος του.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία εντόπισαν τον 38χρονο σε κατάσταση μέθης να φωνάζει και να προκαλεί ανησυχία. Όταν του ζητήθηκε να παρουσιάσει τα προσωπικά του έγγραφα και τα έγγραφα του οχήματος, φέρεται να αντέδρασε και να έσπρωξε με τα χέρια του μέλος της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Ο 38χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με τελική ένδειξη 100μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Μιχάλη Νικολάου, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ τόσο ο οδηγός όσο και το παιδί δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο 38χρονος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου. Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Στρουμπιού.

Με 145 χλμ./ώρα και υπό την επήρεια αλκοόλης στο Παραλίμνι

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα στον δρόμο Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου, όπου 32χρονος εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας να οδηγεί το αυτοκίνητό του με ταχύτητα 145 χιλιομέτρων την ώρα, αντί 65 χιλιομέτρων που είναι το επιτρεπόμενο όριο στον συγκεκριμένο δρόμο.

Ο οδηγός ανακόπηκε και συνελήφθη, ενώ ακολούθως υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης με τελική ένδειξη 51μg αντί 22μg που αποτελεί το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο. Από τις αστυνομικές εξετάσεις διαπιστώθηκε επίσης ότι οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς να καλύπτεται από πιστοποιητικό ασφάλισης.

Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων, ο 32χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, όπου καταχωρίστηκε η υπόθεση για άμεση εκδίκαση. Το Δικαστήριο, αφού εξέτασε τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε ενώπιόν του, τον έκρινε ένοχο για τα αδικήματα της υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, της οδήγησης χωρίς άδεια οδήγησης και της οδήγησης χωρίς πιστοποιητικό ασφάλισης.

Στον 32χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο μηνών με τριετή αναστολή, στέρηση της άδειας οδήγησης για περίοδο δύο μηνών και οκτώ βαθμοί ποινής.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζει τις εξετάσεις.