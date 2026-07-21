Αγγελος Ονησιφόρου: «Να εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος για τις παράνομες εργασίες στα Κόνια»

Ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ζητά την άμεση και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για τις παράνομες εργασίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή των Κονιών, μεταξύ Αναβαργού και Αρμού, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη καταστροφή του φυσικού τοπίου.

Σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, συγκεκριμένος ιδιοκτήτης έχει λάβει ήδη τρεις φορές εντολή να διακόψει τις παράνομες εργασίες.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά προχώρησε στην καταστροφή μεγάλου μέρους του λόφου, συνεχίζοντας τις εργασίες παρά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Όπως επισημαίνει, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιτόπιες επισκέψεις στον χώρο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί συμμόρφωση.

Ο δημαρχεύων Πάφου τονίζει ότι οι συνεχείς προειδοποιήσεις δεν αρκούν πλέον και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Μεταξύ των μέτρων που εισηγείται είναι η κατάσχεση των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στις παράνομες εργασίες, όπου αυτό προβλέπεται, καθώς και η παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Η ανοχή απέναντι σε τέτοιες πρακτικές πρέπει να σταματήσει. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ίση εφαρμογή του νόμου είναι υποχρέωση όλων», υπογραμμίζει ο Άγγελος Ονησιφόρου.