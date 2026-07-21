«Διπλό έγκλημα» με τον δημόσιο εξευτελισμό εφήβου με αναπηρία - Παραδειγματική τιμωρία ζητά η Λοττίδη

Την ανάγκη για «παραδειγματική τιμωρία» όσων εμπλέκονται στο περιστατικό δημόσιου εξευτελισμού και εκμετάλλευσης ατόμου με αναπηρία, εικόνες του οποίου διακινήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, επισημαίνει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, σε γραπτή τοποθέτησή της την Τρίτη, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει τα άτομα με αναπηρία από κάθε μορφή εξευτελιστικής μεταχείρισης.

Στην τοποθέτησή της, η Επίτροπος αναφέρεται σε περιστατικό με εικόνες που, όπως σημειώνει, διέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, ανήμερα της επετείου της τουρκικής εισβολής. Όπως αναφέρει, στις εικόνες αυτές «ένα αθώο πρόσωπο μάλλον εφήβου» φέρεται να έγινε «αντικείμενο παιχνιδιού» από άλλα πρόσωπα.

Η κ. Λοττίδη αναφέρει ότι η καταγγελία έφθασε στο Γραφείο της και ότι υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Αρχηγό της Αστυνομίας για διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως προσθέτει, ενημερώθηκε ότι η καταγγελία διερευνάται.

«Και μετά τι;», διερωτάται, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό αναδεικνύει βαθύτερα ζητήματα σχετικά με τη στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία.

«Η ύβρις συνεχίζεται, η δύναμη του εξουσιαστή που απορρέει από μια κανονικότητα σπάει στο πρόσωπο του ευάλωτου, του λιγότερο δυνατού, του αθώου», αναφέρει.

Η Επίτροπος κάνει λόγο για «διπλό έγκλημα», σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται μόνο για μια συμπεριφορά που «διαιωνίζει προκαταλήψεις και στερεότυπα», αλλά και για κατάχρηση της εμπιστοσύνης ενός ατόμου με αναπηρία.

«Γίνεται κατάχρηση της εμπιστοσύνης που έδειξαν δύο ανυποψίαστα μάτια, προτρέποντας σε μίμηση επιβλαβείς πρακτικές εις βάρος Ατόμων με Αναπηρίες», σημειώνει.

Παράλληλα, επικαλείται τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, επισημαίνοντας ότι το κράτος οφείλει να λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση στερεοτύπων, προκαταλήψεων και επιβλαβών πρακτικών, καθώς και να αποτρέπει κάθε μορφή εξευτελιστικής μεταχείρισης και εκμετάλλευσης ατόμων με αναπηρία.

Θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο οι υφιστάμενες θεσμικές εγγυήσεις επαρκούν, η κ. Λοττίδη υποστηρίζει ότι μέχρι να υπάρξει «παραδειγματική τιμωρία», η δικαίωση για τα θύματα παραμένει δύσκολη. Όπως αναφέρει, «φαίνεται πως οι "δυνατοί" αυτής της γης έχουν αντίθετη άποψη», προσθέτοντας ότι η πορεία προς την κάθαρση αποτελεί «αγκάθι» για όσους προσμένουν δικαίωση.

«Η παραδειγματική τιμωρία είναι επιτακτική και αδιαμφισβήτητη», αναφέρει, καλώντας την Πολιτεία «να ενώσει δυνάμεις και εξουσίες» ώστε να μην επαναληφθούν περιστατικά που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Καταλήγοντας, η Επίτροπος απευθύνει έκκληση για μηδενική ανοχή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές, καλώντας την κοινωνία «να σηκώσει τη φωνή για εκείνους που δεν έχουν».

Πηγή: ΚΥΠΕ