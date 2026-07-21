Χειροπέδες σε 38χρονο καταζητούμενο για τον οπλισμό και τα εκρηκτικά στη Λάρνακα

Στη σύλληψη 38χρονου από την Ορόκλινη προχώρησε η Αστυνομία έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΔΑΠ και του ΤΑΕ Λάρνακας.

Ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας, βάσει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του.

Καταζητείτο σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, καθώς και της παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν στις 15 Ιουλίου 2026, στην επαρχία Λάρνακας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου θα υποβληθεί αίτημα για την προσωποκράτησή του.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λάρνακας.