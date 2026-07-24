Αναρίτα : Ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων της 2026 ΕΣΣΟ, μήνυμα ετοιμότητας από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Στρατόπεδο «Ευαγόρα Παλληκαρίδη και Χαράλαμπου Μούσκου», στην Αναρίτα της Πάφου Πάφου, η τελετή ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων της 2026 ΕΣΣΟ της Εθνικής Φρουράς.

Οι νέοι οπλίτες, σμηνίτες και ναύτες έδωσαν τον καθιερωμένο όρκο πίστης στην Κυπριακή Δημοκρατία, παρουσία της θρησκευτικής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και των οικογενειών τους, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της στρατιωτικής τους θητείας. Στην ημερήσια διαταγή του, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, υπογράμμισε ότι οι νεοσύλλεκτοι αναλαμβάνουν από σήμερα τη σημαντική αποστολή της υπεράσπισης της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της πατρίδας, καλώντας τους να επιδείξουν αφοσίωση, πειθαρχία και υπευθυνότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, σημειώνοντας ότι η παρουσία του κατοχικού στρατού στο νησί επιβάλλει συνεχή ετοιμότητα, ενώ οι περιφερειακές εξελίξεις απαιτούν εγρήγορση και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους γονείς και τις οικογένειες των νεοσυλλέκτων ότι η στρατιωτική θητεία θα αποτελέσει μια πολύτιμη εμπειρία, προσφέροντας γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια χρήσιμα για τη μετέπειτα ζωή τους. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ολοκλήρωσε το μήνυμά του καλώντας τους νέους εθνοφρουρούς να τιμήσουν τον όρκο τους και να υπηρετήσουν με αποφασιστικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, καταλήγοντας με τις επευφημίες «Ζήτω το Έθνος», «Ζήτω η Κύπρος» και «Ζήτω η Εθνική Φρουρά».

Το παρών του στην τελετή ορκωμοσίας των νεοσύλλεκτων στρατιωτών έδωσε σήμερα ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς τους νέους οπλίτες και τις οικογένειές τους.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ονησιφόρου τόνισε ότι με την ορκωμοσία τους οι νεοσύλλεκτοι αναλαμβάνουν την ύψιστη τιμή και ευθύνη να υπηρετήσουν την πατρίδα, καλώντας τους να επιτελούν το καθήκον τους με πίστη, πειθαρχία και αποφασιστικότητα, έχοντας ως οδηγό τις αξίες της ελευθερίας, της ενότητας και της προσφοράς.

Παράλληλα, ευχήθηκε σε όλους υγεία, δύναμη και μια ασφαλή και δημιουργική θητεία, εκφράζοντας την ευχή για καλή υπηρεσία και ασφαλή επιστροφή στις οικογένειές τους μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους υποχρέωσης. Σημειώνεται πως ορκομωσία πραγματοποιήθηκε και στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» (Πάφου).