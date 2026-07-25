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Με λαμπρότητα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Αύριο, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, μιας από τις πιο αγαπητές Αγίες της Ορθοδοξίας, η οποία αποτελεί σύμβολο πίστης, ελπίδας και προσφοράς.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου, προσελκύοντας πλήθος πιστών από την Πάφο και κάθε γωνιά της Κύπρου.

Χιλιάδες προσκυνητές συρρέουν για να προσκυνήσουν τη θαυματουργό εικόνα της Αγίας, να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της.

Η εορτή της Αγίας Παρασκευής αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, καθώς ενώνει τους πιστούς σε μια ατμόσφαιρα κατάνυξης, προσευχής και πνευματικής ανάτασης. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους όσοι γιορτάζουν!

Είθε η Αγία Παρασκευή να χαρίζει υγεία, δύναμη, ειρήνη και κάθε καλό στις οικογένειές μας και σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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