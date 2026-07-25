«Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει», είπε κατά πρόσωπο στον Πούτιν ο πρόεδρος του Καζακστάν

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ Τζομάρτ Τοκάιεφ είπε σήμερα στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οι μάχες στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσουν και πρότεινε «πάγωμα» της σύρραξης, σε σχόλιο που απηύθυνε κατά πρόσωπο στον Ρώσο πρόεδρο, γεγονός τελείως ασυνήθιστο.

Το Καζακστάν είναι σύμμαχος της Ρωσίας, αλλά δεν εξέφρασε ποτέ υποστήριξη προς την επίθεση της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, που κλόνισε τους συμμάχους του Κρεμλίνου στην κεντρική Ασία.

«Ποια είναι η έξοδος από την κατάσταση αυτή; Κανείς δεν το ξέρει, διότι υπάρχουν οι θέσεις των δύο πλευρών. Ομως, από την μία πλευρά, υπάρχει αυτήν την στιγμή, αυτή η δυνατότητα να παγώσουν όλα αυτά», δήλωσε ο πρόεδρος του Καζακστάν απευθυνόμενος στον Πούτιν και πρόσθεσε: «Είναι λυπηρό, νέοι πεθαίνουν... Όλο αυτό πρέπει να σταματήσει».

Τα λόγια αυτά, που ειπώθηκαν με την ευκαιρία της έναρξης συνάντησης κορυφής για την συνεργασία των δύο χωρών στην πόλη Ομσκ της Σιβηρίας, μεταδόθηκαν από την τηλεόραση.

«Επέλεξα να εκφράσω την ταπεινή μου γνώμη διότι ο κόσμος ήξερε ότι θα ήμουν στο Ομσκ», εξήγησε ο Κασίμ Τζομάρτ Τοκάιεφ καθισμένος δίπλα στον Πούτιν.

Και ο Καζάκος πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι τα αίτια του πολέμου «δεν είναι τελείως κατανοητά για πολλούς, ημών περιλαμβανομένων».

Αν τα αίτια των πολέμων ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν είναι «ξεκάθαρα», «εδώ είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς».

Ο Τοκάιεφ πρότεινε επιστροφή στις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης του 2022 και «στην συνέχεια να προχωρήσουμε προς την τόσο ποθητή ειρήνη».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε μόνο ότι θα ενημερώσει τον Καζάκο ομόλογό για την εξέλιξη του πολέμου κατά την διάρκεια της συνάντησής τους.

ΚΥΠΕ