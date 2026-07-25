Οι έξι υποψήφιοι διάδοχοι του Αντόνιο Γκουτέρες: Η Carolyn Rodrigues Birkett κέρδισε τις εντυπώσεις στο πρώτο debate

Η κούρσα για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες στην ηγεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέκτησε νέο ενδιαφέρον μετά το πρώτο δημόσιο debate των έξι υποψηφίων που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη. Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στους υποψηφίους να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο Οργανισμός, από τις πολεμικές συγκρούσεις και την κλιματική κρίση μέχρι τη χρηματοδότηση και την ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην εικόνα που άφησε ο κάθε υποψήφιος στο κοινό που παρακολούθησε τη συζήτηση. Μετά την ολοκλήρωση του Town Hall πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία με το ερώτημα ποιος έπεισε περισσότερο με τις απαντήσεις και την παρουσία του.

Καθαρή πρωτιά για τη Γουιάνα

Τα αποτελέσματα επιφύλαξαν σημαντική έκπληξη, με την Carolyn Rodrigues Birkett από τη Γουιάνα συγκέντρωσε το 49% των προτιμήσεων και βρέθηκε πολύ μπροστά από όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η Rebeca Grynspan με 14%, ενώ η María Fernanda Espinosa συγκέντρωσε 10%. Από 9% έλαβαν η Michelle Bachelet, ο Rafael Grossi και ο Macky Sall.

Η διαφορά της Rodrigues Birkett από τους υπόλοιπους ήταν εντυπωσιακή και δείχνει ότι η παρουσία της στο debate είχε ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό που συμμετείχε στην εκδήλωση. Η έμπειρη διπλωμάτης της Γουιάνας επέλεξε έναν χαμηλών τόνων αλλά ουσιαστικό λόγο, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της αξιοπιστίας του ΟΗΕ, στην οικοδόμηση συναινέσεων και στον ρόλο του Γενικού Γραμματέα ως ανεξάρτητου διαμεσολαβητή στις διεθνείς κρίσεις.

Από την άλλη πλευρά, η Michelle Bachelet, η οποία θεωρείται μία από τις πλέον γνωστές προσωπικότητες της αναμέτρησης, δεν κατάφερε να μετατρέψει τη διεθνή αναγνωρισιμότητά της σε αντίστοιχη απήχηση στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ο Rafael Grossi επικεντρώθηκε στα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και πυρηνικής προστασίας, ενώ ο Macky Sall ανέδειξε τη σημασία της ενίσχυσης της φωνής της Αφρικής στο διεθνές σύστημα. Η Rebeca Grynspan και η María Fernanda Espinosa παρουσίασαν ολοκληρωμένες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, χωρίς όμως να πλησιάσουν την υποστήριξη που συγκέντρωσε η Rodrigues Birkett.

Σύντομα βιογραφικά των έξι υποψηφίων

Μέχρι σήμερα, οι έξι βασικοί επίσημοι υποψήφιοι για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ είναι οι εξής:

Michelle Bachelet (Χιλή)

Δύο φορές Πρόεδρος της Χιλής (2006–2010 και 2014–2018).

Πρώτη Εκτελεστική Διευθύντρια του UN Women.

Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2018–2022).

Θεωρείται μία από τις πλέον έμπειρες προσωπικότητες του συστήματος του ΟΗΕ.

María Fernanda Espinosa (Ισημερινός)

Πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Άμυνας.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (2018–2019).

Διπλωμάτης με ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και την κλιματική πολιτική.

Rebeca Grynspan (Κόστα Ρίκα)

Πρώην Αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα. Πρώην επικεφαλής της Ιβηροαμερικανικής Γραμματείας (SEGIB). Από το 2021 είναι Γενική Γραμματέας της UNCTAD (Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη).

Rafael Grossi (Αργεντινή)

Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Πρωταγωνίστησε στις αποστολές της IAEA στην Ουκρανία και το Ιράν.

Θεωρείται κορυφαίος ειδικός σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας και διπλωματίας.

Macky Sall (Σενεγάλη)

Πρόεδρος της Σενεγάλης από το 2012 έως το 2024.

Πρώην Πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης.

Προβάλλει την ανάγκη για ισχυρότερη εκπροσώπηση του Παγκόσμιου Νότου στον ΟΗΕ.

Carolyn Rodrigues-Birkett (Γουιάνα)