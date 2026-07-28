Η Αναστασία Νεοκλέους συνεχίζει να υπηρετεί την Κύπρο μέσα από την ποίηση και το τραγούδι

Η ποιήτρια και στιχουργός Αναστασία Νεοκλέους, με καταγωγή από τη Χλώρακα της επαρχίας Πάφου, συνεχίζει με αφοσίωση και συνέπεια το δημιουργικό της έργο, υπηρετώντας μέσα από την ποίηση και το τραγούδι την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό της Κύπρου.

Τις επόμενες ημέρες κυκλοφορεί η τέταρτη ποιητική της συλλογή με τίτλο «Ύμνος και Θρήνος της Πατρίδας – Κύπρος 1974», ένα έργο 318 σελίδων αφιερωμένο στη σκλαβωμένη Κύπρο, στους ήρωες και στους αγνοουμένους που θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας. Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει οκτώ νέα πατριωτικά τραγούδια σε δικούς της στίχους, σε συνεργασία με καταξιωμένους μουσικοσυνθέτες και ερμηνευτές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι τίτλοι: «Αμμόχωστος Συγχώρα Με», «Ο Πόθος της Επιστροφής», «Θα ’ρθει μια Μέρα Λευτεριάς», «Άγιοι της Πατρίδας μας», «Λευκόνοικο της Μεσαρκάς», «Πατρίδα Μοιρασμένη», «Βουνό μου Πενταδάκτυλε» και «Ζωγραφίζω την Ελπίδα».

Στις 20 Ιουλίου 2026, η ραδιοφωνική εκπομπή «Η Κύπρος Κοντά Σας» στη Νέα Υόρκη, με παρουσιαστή τον δημοσιογράφο Άντυ Χατζηιωάννου, μετέδωσε το τραγούδι «Αμμόχωστος Συγχώρα Με», σε μουσική του Άριστου Μοσχοβάλη και ερμηνεία του Μάριου Ορφανίδη. Παράλληλα, κυκλοφόρησε το παραδοσιακό τραγούδι «Ένα Κλωνί Βασιλιτζιά», σε μουσική του Λεόντιου Γεωργίου και ερμηνεία της Τέρψης Περικλή.

Το τραγούδι αποτελεί έναν ύμνο στη Χλώρακα και στην Πάφο, ενώ πρόκειται να παρουσιαστεί και στη ραδιοφωνική εκπομπή «Η Κύπρος Κοντά Σας» στη Νέα Υόρκη. Σημαντική είναι και η παρουσία του έργου της στην ομογένεια, με μεταδόσεις από ραδιοφωνικούς σταθμούς της Νέας Υόρκης και της Μελβούρνης, συμβάλλοντας στη διατήρηση των δεσμών των αποδήμων Κυπρίων με την πατρίδα. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει περισσότερα από 87 τραγούδια σε δικούς της στίχους, που περιλαμβάνουν πατριωτικά, παραδοσιακά, ερωτικά, παιδικά και θρησκευτικά έργα. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με μουσικοσυνθέτες από την Κύπρο, την Ελλάδα και το Λονδίνο.

Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει επίσης ποιητικές συλλογές και βιβλία με θεματολογία που αναδεικνύει την ιστορία, τη λαϊκή παράδοση, την κοινωνία, τη φύση, την Ελλάδα, την Πάφο, καθώς και την κυπριακή λαϊκή ποίηση και τους θεατρικούς διαλόγους.

Η Αναστασία Νεοκλέους συνεχίζει αδιάκοπα το δημιουργικό της ταξίδι, έχοντας ως βασικό στόχο να μελοποιηθούν και να κυκλοφορήσουν ακόμη περισσότερα τραγούδια, ιδιαίτερα πατριωτικά και παραδοσιακά, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη, η πολιτιστική κληρονομιά και η μουσική παράδοση της Κύπρου.

Με το πολυσχιδές έργο και τη συνεχή προσφορά της στα γράμματα και τη μουσική, η Αναστασία Νεοκλέους αποτελεί μία από τις δημιουργούς που υπηρετούν με συνέπεια και αγάπη τον κυπριακό πολιτισμό και τις αξίες της πατρίδας.