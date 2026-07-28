Να αποφευχθεί η πρόωρη απόδοση ευθυνών για φωτιά, λέει ο Σύνδεσμος Απόστρατων Αξιωματικών

Παρέμβαση για τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού, καλώντας σε αυτοσυγκράτηση και αποφυγή πρόωρης απόδοσης ευθυνών. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι μόνο η Επιτροπή Διερεύνησης μπορεί να καταλήξει με αξιοπιστία στα αίτια της πυρκαγιάς, υπογραμμίζοντας πως τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς δεν πρέπει να «σταυρώνονται» πριν ολοκληρωθεί η έρευνα και εξακριβωθούν τα πραγματικά γεγονότα.

Σε ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (Σ.Α.Α.Κ.Σ) αναφέρει ότι «με έκπληξη αλλά και έντονο προβληματισμό παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες ένα γνώριμο πλέον φαινόμενο: πριν ακόµη καταλαγιάσουν οἱ φλόγες, πριν ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και πριν καν διοριστεί η αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης, εκδόθηκαν ετυµηγορίες, αποδόθηκαν ευθύνες και κάποιοι έσπευσαν να καταδικάσουν στελέχη της Εθνικής Φρουράς».

Αναφέρει ότι «ξαφνικά, όλοι έγιναν εμπειρογνώμονες σε θέµατα καταστροφής πυρομαχικών, στρατιωτικών διαδικασιών και επιχειρησιακών πρωτοκόλλων. Με ελάχιστα ή και καθόλου πραγματικά στοιχεία, στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια και άνθρωποι που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία της πατρίδας παρουσιάζονται ήδη ως ένοχοι».

Ως απόστρατοι αξιωματικοί, σημειώνει ο Σύνδεσμος, «γνωρίζουµε πολύ καλά ότι κάθε στρατιωτική δραστηριότητα, και ιδιαίτερα όσες αφορούν πυρομαχικά, διενεργείται βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών, πρωτοκόλλων και διαταγών. Πίσω από κάθε απόφαση υπάρχουν επιχειρησιακά, τεχνικά και υπηρεσιακά δεδοµένα, Τα οποία δεν εἶναι γνωστά στο ευρύ κοινό».

Αναφέρει περαιτέρω ότι «κανείς σήµερα δεν γνωρίζει ποιες ήταν οι συνθήκες, ποιες οι επιχειρησιακές ανάγκες και ποιες οι παράμετροι που οδήγησαν στην εκτέλεση της συγκεκριµένης δραστηριότητας τη συγκεκριμένη ηµέρα. Ούτε γνωρίζουμε ποια στοιχεία εἶχε ενώπιον της η αλυσίδα διοίκησης όταν λήφθηκε η σχετική απόφαση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οι διαδικασίες καταστροφής πυρομαχικών στα Πεδία βολής πραγματοποιούνται βάσει συγκεκριµένων διαταγών και πρωτοκόλλων ασφαλείας, µε τη λήψη όλων των προβλεπόμενων µέτρων προστασίας. Το κατά πόσον τα µέτρα αυτά τηρήθηκαν ή εάν υπήρξαν αστάθµητοι παράγοντες που συνέβαλαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, είναι ζήτημα που µόνο η Επιτροπή Διερεύνησης µπορεί να απαντήσει µε αξιοπιστία».

Ο Σύνδεσμος καλεί να επιτραπεί «στην Επιτροπή να ολοκληρώσει τo έργο της και ας αναμένουμε τα πραγματικά γεγονότα. Εάν προκύψουν ευθύνες, αυτές πρέπει να αποδοθούν. Μέχρι τότε, όµως, οφείλουμε να επιδείξουµε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό απέναντι σε ανθρώπους που καθημερινά υπηρετούν την πατρίδα κάτω από δύσκολες και πολλές φορές επικίνδυνες συνθήκες».

Ας σταµατήσουµε, επιτέλους, να «σταυρώνουμε ανθρώπους πριν ακόµη αποδειχθεί αν έφταιξαν, αναφέρει. «Τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς εργάζονται καθημερινά, κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές και επικίνδυνες συνθήκες, για την ασφάλεια της πατρίδας και των πολιτών. Τους οφείλουμε δίκαιη κρίση, αντικειµενικότητα και σεβασμό — όχι πρόωρη καταδίκη», καταλήγει.

ΚΥΠΕ