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Προχωρούν τα έργα οδοποιίας στο Αναβαργός

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Βελτιώνεται η πρόσβαση προς το κοιμητήριο Οι εργασίες για την επέκταση του δρόμου προς το κοιμητήριο στο Αναβαργός προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελου Ονησιφόρου.

 Όπως αναφέρεται, παράλληλα με τις εργασίες στην πλευρά του Αναβαργός, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις και στην απέναντι όχθη, προς τα Κονιά, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στο κοιμητήριο και από τις δύο κατευθύνσεις.

Ο κ. Ονησιφόρου τονίζει ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου, επισημαίνοντας πως η βελτίωση του οδικού δικτύου συμβάλλει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών.

«Συνεχίζουμε δυναμικά με έργα ουσίας στο Αναβαργός», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δημαρχεύων Πάφου, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της δημοτικής αρχής για υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών.

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