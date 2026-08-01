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Κακόβουλα τέθηκαν οι πέντε πυρκαγιές στον δρόμο Προδρόμι προς Αρόδες - Τι αναφέρει το Τμήμα Δασών (εικόνες)
| Κύπρος

Κακόβουλα τέθηκαν οι πέντε πυρκαγιές στον δρόμο Προδρόμι προς Αρόδες - Τι αναφέρει το Τμήμα Δασών (εικόνες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Οι πέντε εστίες εκδηλώθηκαν διαδοχικά και τέθηκαν υπό έλεγχο σε περίπου μία ώρα

Αντιμετωπίστηκαν αμέσως και τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο στις 13:45 του Σαββάτου οι 5 εστίες δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν διαδοχικά στις 12:40 στον δρόμο Προδρόμι προς Αρόδες, στην επαρχία Πάφου. Οι πυρκαγιές έκαψαν συνολική έκταση 4 δεκαρίων με άγρια χαμηλή βλάστηση.   

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 25 άτομα του Τμήματος Δασών με 5 πυροσβεστικά οχήματα, ένα βυτιοφόρο και ένα καδενοφόρο. Επιπρόσθετα, στην κατάσβεση συνέβαλαν και 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα καθώς επίσης και ένας ιδιώτης με το γεωργικό του ελκυστήρα. 

Οι πυρκαγιές ήταν κακόβουλες και διερευνώνται, καταλήγει η ανάρτηση. 

 

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