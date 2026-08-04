Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Street Food Festival στην Πόλη Χρυσοχούς

Το 1ο Street Food Festival του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, προσελκύοντας πλήθος δημοτών και επισκεπτών, οι οποίοι κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης και απόλαυσαν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά.

Το φεστιβάλ συνδύασε μοναδικές γεύσεις από street food, δροσιστικά ποτά και μουσική, με τα δυναμικά DJ sets να δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα που κράτησε αμείωτο το κέφι μέχρι αργά το βράδυ. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν, επιβεβαιώνοντας ότι η εκδήλωση αποτέλεσε μια όμορφη εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης, τους συνεργάτες που συμμετείχαν με τα περίπτερά τους, τους DJs, τους εθελοντές, καθώς και το κοινό που στήριξε με την παρουσία του την πρώτη αυτή διοργάνωση.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στέλνει το μήνυμα ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις μπορούν να αποτελέσουν θεσμό για την περιοχή, με τον Δήμο να δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε ποιοτικές δράσεις που ενισχύουν την τοπική κοινωνία και αναβαθμίζουν την πολιτιστική και ψυχαγωγική ζωή της Πόλης Χρυσοχούς.