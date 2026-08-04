Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Πρόλαβαν τα χειρότερα στο Σταυροβούνι: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά - Προκλήθηκε από μελισσοκομικές εργασίες (εικόνες + βίντεο)
| Newsroom

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Street Food Festival στην Πόλη Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Το 1ο Street Food Festival του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, προσελκύοντας πλήθος δημοτών και επισκεπτών, οι οποίοι κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης και απόλαυσαν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά.

Το φεστιβάλ συνδύασε μοναδικές γεύσεις από street food, δροσιστικά ποτά και μουσική, με τα δυναμικά DJ sets να δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα που κράτησε αμείωτο το κέφι μέχρι αργά το βράδυ. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν, επιβεβαιώνοντας ότι η εκδήλωση αποτέλεσε μια όμορφη εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης, τους συνεργάτες που συμμετείχαν με τα περίπτερά τους, τους DJs, τους εθελοντές, καθώς και το κοινό που στήριξε με την παρουσία του την πρώτη αυτή διοργάνωση.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στέλνει το μήνυμα ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις μπορούν να αποτελέσουν θεσμό για την περιοχή, με τον Δήμο να δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε ποιοτικές δράσεις που ενισχύουν την τοπική κοινωνία και αναβαθμίζουν την πολιτιστική και ψυχαγωγική ζωή της Πόλης Χρυσοχούς.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα