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Στους 6.125 οι νεκροί από τον διπλό καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο νεότερος επίσημος απολογισμός καταγράφει ακόμη 579 θύματα σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση, ενώ συγγενείς εξακολουθούν να αναζητούν αγνοουμένους στην πολιτεία Γουάιρα, η οποία υπέστη το βαρύτερο πλήγμα από τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

Ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν έπληξε ο διπλός καταστροφικός σεισμός τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου έχει φτάσει ως τώρα τους 6.125, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο —εβδομαδιαίο πλέον— απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του κράτους της Λατινικής Αμερικής, τον Χόρχε Ροδρίγκες.

Εβδομάδες μετά την καταστροφή, δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητούν τα πτώματα δικών τους ανθρώπων στην πολιτεία Γουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, η οποία υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλον και προκάλεσαν την πλήρη κατάρρευση τουλάχιστον 190 κτιρίων. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 5.546 νεκρούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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