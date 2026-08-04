Χτυπάει και σήμερα 40αρι ο υδράργυρος... αλλά έρχεται πτώση - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 14:00 μέχρι τις 16:00. Η μέγιστη θερμοκρασία σε περιοχές του εσωτερικού αναμένετα να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 βαθμούς στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.