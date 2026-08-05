Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Με γαλλική σφραγίδα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, με ποσοστό πάνω από 50% μπαίνει η Meridiam
| Newsroom

Μαρίνος Στυλιανού: Ευχαριστίες προς τον Αλέξη Βαφεάδη για την τριετή συνεργασία

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Τις ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,  εξέφρασε ο διευθυντής και γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, κ. Μαρίνος Στυλιανού, με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας του.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Στυλιανού ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν σε σειρά θεμάτων που αφορούσαν την προώθηση σημαντικών έργων υποδομής και την αναπτυξιακή πορεία της επαρχίας Πάφου.

Όπως σημείωσε, μέσα από τις επαφές και τις συναντήσεις τους διαπίστωσε ότι ο κ. Βαφεάδης ήταν ένας έντιμος και προσιτός άνθρωπος, με ειλικρινή διάθεση να ακούει, να συνεργάζεται και να συμβάλλει στην εξεύρεση λύσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου επισήμανε ακόμη ότι, παρότι ο κ. Βαφεάδης προερχόταν από τον χώρο της αρχιτεκτονικής και όχι της πολιτικής, υπηρέτησε το Υπουργείο με σοβαρότητα, ευπρέπεια και αίσθημα ευθύνης, υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον.

Καταλήγοντας, ο κ. Στυλιανού ευχήθηκε στον κ. Βαφεάδη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εμπειρία που αποκόμισε από τη δημόσια ζωή θα αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο για το μέλλον. 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα