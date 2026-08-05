Μαρίνος Στυλιανού: Ευχαριστίες προς τον Αλέξη Βαφεάδη για την τριετή συνεργασία

Τις ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εξέφρασε ο διευθυντής και γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, κ. Μαρίνος Στυλιανού, με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας του.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Στυλιανού ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν σε σειρά θεμάτων που αφορούσαν την προώθηση σημαντικών έργων υποδομής και την αναπτυξιακή πορεία της επαρχίας Πάφου.

Όπως σημείωσε, μέσα από τις επαφές και τις συναντήσεις τους διαπίστωσε ότι ο κ. Βαφεάδης ήταν ένας έντιμος και προσιτός άνθρωπος, με ειλικρινή διάθεση να ακούει, να συνεργάζεται και να συμβάλλει στην εξεύρεση λύσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου επισήμανε ακόμη ότι, παρότι ο κ. Βαφεάδης προερχόταν από τον χώρο της αρχιτεκτονικής και όχι της πολιτικής, υπηρέτησε το Υπουργείο με σοβαρότητα, ευπρέπεια και αίσθημα ευθύνης, υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον.

Καταλήγοντας, ο κ. Στυλιανού ευχήθηκε στον κ. Βαφεάδη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εμπειρία που αποκόμισε από τη δημόσια ζωή θα αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο για το μέλλον.