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Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρός τουρίστας από το Ισραήλ σε παραλία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου | Shutterstock

Ο 34χρονος, κάτοικος Ιερουσαλήμ, φέρεται να πνίγηκε ενώ βρισκόταν σε παραλία της Λεμεσού. Η ισραηλινή οργάνωση ZAKA συνεργάζεται με τις κυπριακές αρχές και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ για τον επαναπατρισμό της σορού.

Ένας 34χρονος Ισραηλινός από την Ιερουσαλήμ έχασε τη ζωή του σε παραλία της Λεμεσού, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Ynet.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ισραηλινή εθελοντική οργάνωση άμεσης επέμβασης ZAKA ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ότι ο άνδρας πνίγηκε ενώ βρισκόταν στην κυπριακή πόλη.

Η ZAKA γνωστοποίησε επίσης ότι συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και τις κυπριακές αρχές, προκειμένου να παρασχεθεί στήριξη στην οικογένεια του θύματος και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τον επαναπατρισμό της σορού του στο Ισραήλ, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου ή για την ταυτότητα του 34χρονου.

Πηγή: Ynet 

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