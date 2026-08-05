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Βίκτωρας Παπαδόπουλος για ανασχηματισμό: Διατηρεί τον κεντροδεξιό προσανατολισμό της κυβέρνησης - Πιθανές εξελίξεις στο κυπριακό σήμερα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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ΚΥΠΕ

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου δήλωσε ότι οι αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο κινούνται στον ίδιο πολιτικό άξονα, με κοινωνικά φιλελεύθερα στοιχεία και ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο εξελίξεων στο Κυπριακό εντός της ημέρας.

«Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης διατηρεί τον κεντροδεξιό της προσανατολισμό, με στοιχεία κοινωνικού φιλελευθερισμού και σαφή ευρωπαϊκή και εθνική κατεύθυνση», δήλωσε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, σχολιάζοντας τον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες αργά το απόγευμα.

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Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο» του κρατικού ραδιοφώνου, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι οι επιλογές του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη αφορούν πρόσωπα που στήριξαν εξαρχής την προσπάθειά του και διαθέτουν εμπειρία τόσο στη δημόσια όσο και στην κοινωνική δράση.

Αναφερόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που αποχωρούν, σημείωσε ότι έχουν προσφέρει σημαντικό έργο, υπογραμμίζοντας πως ο Πρόεδρος εξακολουθεί να τους θεωρεί πολύτιμους συνεργάτες. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ένας ανασχηματισμός δεν συνιστά ένδειξη αποτυχίας για όσους αντικαθίστανται.

Ο κ. Παπαδόπουλος απέρριψε επίσης τις επικρίσεις περί καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο ανασχηματισμού δεν ξεκίνησε από την κυβέρνηση, αλλά από τη δημόσια σφαίρα και τα μέσα ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε, το προηγούμενο διάστημα η προσοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν στραμμένη στις εξελίξεις στο Κυπριακό και στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών.

Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν ανακοινώσεις εντός της ημέρας για το Κυπριακό, ενδεχομένως σε σχέση με νέα συνάντηση των δύο ηγετών.

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