Καμπανάκι από τους ξενοδόχους Πάφου: Μόλις 141 από τα 728 ξενοδοχεία διαθέτουν άδεια , ανησυχία για τις πληρότητες και τη μεγάλη πτώση στις τιμές

Οξύ παραμένει το πρόβλημα των αδειοδοτήσεων των ξενοδοχείων στην Κύπρο, με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου, Ευριπίδη Λοϊζίδη, να χαρακτηρίζει το ζήτημα ως ένα από τα σοβαρότερα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ξενοδοχειακός κλάδος.

Σε δηλώσεις του , ο κ. Λοϊζίδης τόνισε ότι το θέμα των αδειοδοτήσεων βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη δεν βαραίνει αποκλειστικά τους ξενοδόχους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από τα συνολικά 728 ξενοδοχεία που λειτουργούν παγκύπρια, μόλις 141 διαθέτουν άδεια λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από την Πολιτεία, καθώς μετά την 1η Ιανουαρίου 2027 λόγω της λήξης των προσωρινών αδειών η κατάσταση ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις για τον κλάδο.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου επισήμανε ότι η μη αδειοδότηση των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των επιχειρηματιών, αλλά συνδέεται και με διαδικαστικά και θεσμικά ζητήματα που απαιτούν νομοθετικές παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις των σχετικών κανονισμών.

Όπως είπε, είναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα με την εφαρμογή του νέου πλαισίου από τις αρχές του 2027.

Αναφερόμενος στην πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου, ο κ. Λοϊζίδης σημείωσε ότι ο Ιούλιος ολοκληρώθηκε με μείωση των πληροτήτων της τάξης του 10% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Παρά τη μείωση, έκανε λόγο για σαφή βελτίωση σε σχέση με τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, όταν οι απώλειες είχαν φθάσει το 15%. Για τον Αύγουστο εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι θα κινηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες κρατήσεις πραγματοποιούνται την τελευταία στιγμή.

Ωστόσο, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τους επόμενους μήνες της τουριστικής περιόδου. Όπως ανέφερε, ο Σεπτέμβριος καταγράφει μέχρι στιγμής μείωση περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής βελτίωσης, ενώ ακόμη πιο δύσκολη αναμένεται να είναι η εικόνα για τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη, μέρος της κυπριακής αγοράς φαίνεται να έχει χαθεί εξαιτίας του πολέμου, καθώς αρκετοί επισκέπτες επέλεξαν άλλους προορισμούς για τις διακοπές τους. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος ζωής και οι οικονομικές πιέσεις οδηγούν πολλούς καταναλωτές να αναβάλλουν τις αποφάσεις τους και να προχωρούν σε κρατήσεις κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου υπογράμμισε, πάντως, ότι το μεγαλύτερο πλήγμα για τον ξενοδοχειακό κλάδο δεν είναι τόσο η μείωση των πληροτήτων όσο η σημαντική πτώση των τιμών. Όπως είπε, οι τιμές έχουν υποχωρήσει πέραν του 20%, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τα έσοδα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Αναφορικά με τις τουριστικές αγορές, ο κ. Λοϊζίδης σημείωσε ότι ιδιαίτερα θετική είναι η πορεία της αγοράς του Ισραήλ, από την οποία καταγράφεται σημαντική αύξηση επισκεπτών, ενισχυμένη και από τον μεγάλο αριθμό αεροπορικών συνδέσεων.

Όπως εκτίμησε, εφόσον συνεχιστεί η ίδια τάση μέχρι το τέλος της τουριστικής περιόδου, το Ισραήλ αναμένεται να αναδειχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά της Πάφου μετά τη βρετανική, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα.