Καθοριστική συνάντηση Μουσιούττα, Κεραυνού για το συνταξιοδοτικό

Καθοριστική προβλέπεται η σημερινή συνάντηση του Υπουργού Εργασίας, Μαρίνου Μουσιούττα με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό καθώς αναμένεται να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και να διαφανεί το εύρος των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

Η κυβέρνηση στοχεύει να ολοκληρώσει το νομοσχέδιο μέχρι το τέλος της εβδομάδας και να δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους για μελέτη.

Μετά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη την οποία γνωστοποίησε στο πλαίσιο της συνέντευξης στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας, ο ίδιος ο κ. Χριστοδουλίδης, ο κ. Μουσιούττας θα παρουσιάσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών για να δοθεί το πράσινο φως σε σχέση με το οικονομικό σκέλος που επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σημειώνεται ότι ο. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, επισημαίνοντας ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις θα φθάνουν τα €250-€300.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα έχει νέα συνάντηση με τον κ. Μουσιούττα και με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό.

«Αυτή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έχει ως πρώτο στόχο μια ουσιαστική αύξηση των χαμηλών συντάξεων. Ανάλογα με τη σύνταξη μιλούμε για 250-300 ευρώ και ούτω καθεξής. Είναι διάφορες φόρμουλες», σημείωσε, τις οποίες συζήτησε με τον Υπουργό Εργασίας.

«Ελπίζω όταν πάει στη βουλή να μη συζητείται έξι μήνες και να την πληρώνει ο κυπριακός λαός. Εμείς είμαστε έτοιμοι, επαναλαμβάνω, μόλις πάει στη Βουλή, ναι να γίνει συζήτηση, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος», υπέδειξε.

Όπως έγραψε χθες ο «Π», στις 19 και 28 Αυγούστου προγραμματίστηκαν δύο συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Μιλώντας πρόσφατα στο podcast «Ματιά στην Οικονομία», ο κ. Μουσιούττας δήλωσε ότι «δεν είμαστε δογματικοί» για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, «είμαστε ανοιχτοί» σε εισηγήσεις χωρίς να αλλάζουν τη φιλοσοφία της και να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του ΤΚΑ.

«Το πρώτο αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης θα είναι η αύξηση των συντάξεων», ανέφερε, σημειώνοντας ότι για κάποιους η αύξηση θα είναι 5%, για άλλους θα ανέλθει μέχρι και 55%, με βάση κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη, όπως το ύψος των εισφορών των εργαζομένων, η περιοδικότητά τους και η διάρκεια της εργασιακής ζωής.

Σύμφωνα με τον υπουργό, θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε όλα τα είδη των συντάξεων, γήρατος, αναπηρίας και χηρείας, ενώ διαφοροποιήσεις θα υπάρξουν και στα επιδόματα που δίνονται με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους πολίτες. Επίσης, ο υπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν κι άλλα στοιχεία τα οποία ενσωματώνονται στη μεταρρύθμιση και τα οποία διαχρονικά θα βοηθήσουν στην αύξηση των συντάξεων.