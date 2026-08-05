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Στο τραπέζι δημόσια έρευνα για τον Έπσταϊν στη Βρετανία - Θα συναντήσει θύματα ο Μπέρναμ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο δημόσιας έρευνας για τη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αναμένεται να συναντηθεί με θύματα. Η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί και στις καταγγελίες κατά του Μοχάμεντ αλ-Φαγιέντ.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, εξετάζει το ενδεχόμενο να διεξαχθεί δημόσια έρευνα για τον καταδικασμένο για εγκλήματα σεξουαλικής φύσεως Τζέφρι Έπσταϊν και τις ενέργειές του στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε η Υπουργός Θυμάτων, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, στο BBC.

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατό του, το σκάνδαλο Έπσταϊν έχει συγκλονίσει το βρετανικό κατεστημένο, οδηγώντας στη σύλληψη του Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, και του Πίτερ Μάντελσον, πρώην Βρετανού πρέσβη στις Η.Π.Α.

Ο Μπέρναμ, ο οποίος έγινε Πρωθυπουργός τον Ιούλιο, θα συναντήσει τα θύματα του Έπσταϊν, δήλωσε η Ντέιβις-Τζόουνς στην εκπομπή Newsnight του BBC, και μια δημόσια έρευνα θα μπορούσε να ακολουθήσει.

"Εξετάζουμε αυτό το θέμα. Βλέπουμε τι είναι δυνατό", είπε η Υπουργός.

Η βρετανική Αστυνομία ήδη διερευνά αρκετές καταγγελίες που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, με πιθανές παραβάσεις που κυμαίνονται από σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέχρι trafficking γυναικών μέσω βρετανικών αεροδρομίων και κακή διαχείριση δημόσιου αξιώματος.

Η Ντέιβις-Τζόουνς δήλωσε ότι οποιαδήποτε δημόσια έρευνα θα μπορούσε επίσης να εξετάσει τις κατ' ισχυρισμόν ενέργειες του εκλιπόντος Αιγύπτιου δισεκατομμυριούχου Μοχάμεντ αλ-Φαγιέντ, ενός ακόμη δημόσιου προσώπου που έχει κατηγορηθεί για βιασμό και σεξουαλική επίθεση από εκατοντάδες θύματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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