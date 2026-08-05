Στο στόχαστρο της τουρκικής Δικαιοσύνης ο Οζγκιούρ Οζέλ - Ζητείται άρση ασυλίας για υπόθεση δωροδοκίας

Η Εισαγγελία της Άγκυρας διαβίβασε στο τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης φάκελο, με τον οποίο ζητείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Οζγκιούρ Οζέλ και του βουλευτή Μαλάτιας, Βελί Αγμπαμπά, στο πλαίσιο έρευνας για «κατ’ εξακολούθηση δωροδοκία».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσίευσαν το βράδυ της Δευτέρας τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Οζέλ φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη θέση και την επιρροή του στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (ΡΛΚ) για να αποκομίσει οικονομικά ανταλλάγματα —είτε άμεσα είτε μέσω του Άγμπαμπα— από τον δήμαρχο Αττάλειας, Μουχιτίν Μποτζέκ. Το φερόμενο αντάλλαγμα ήταν η εξασφάλιση της υποψηφιότητάς του στις τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου 2024. Παράλληλα, τον βαραίνουν κατηγορίες για παρόμοιες συναλλαγές με τον δήμαρχο Ούσακ, προκειμένου να αντλήσει πόρους ενόψει του κομματικού συνεδρίου τον Νοέμβριο του 2023.

Από την πλευρά του, ο Βελή Άγμπαμπα κατηγορείται ότι, ενεργώντας κατ’ εντολή του Οζέλ, απέσπασε χρήματα από τον γιο του δημάρχου Αττάλειας και από στελέχη της τοπικής αρχης στη Σμύρνη. Επιπλέον, φέρεται να άσκησε πιέσεις για την παράτυπη, με απευθείας ανάθεση, κατακύρωση διαγωνισμού αποκομιδής απορριμμάτων στον δήμο Τσάνκαγια της Άγκυρας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο ίδιος ο κ. Οζέλ είχε δηλώσει πως εκκρεμούν εις βάρος του 55 φάκελοι, προσθέτοντας ειρωνικά ότι, εάν αρθεί η ασυλία του, θα μπορούσε θεωρητικά να αντιμετωπίσει ποινές φυλάκισης 200 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας βρίσκονται σε εκκρεμότητα συνολικά 1.052 φάκελοι άρσης ασυλίας, οι οποίοι αφορούν 145 βουλευτές από όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς. Η προβλεπόμενη διαδικασία απαιτεί την εξέταση των φακέλων από μικτή επιτροπή και, τελικά, τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του σώματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ