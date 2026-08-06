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Η «ευχή του σταφυλιού» στη Λυσό: Μια παράδοση που σηματοδοτεί την έναρξη του τρύγου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Συγκίνηση και βαθύ συμβολισμό έχει το έθιμο της «ευχής του σταφυλιού», το οποίο αναβιώνει σήμερα, ημέρα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Λυσό της επαρχίας Πάφου, αλλά και σε άλλες αμπελουργικές κοινότητες της Κύπρου.

Σύμφωνα με την μελετήτρια της παράδοσης Άννα Τσέλεπου οι αμπελουργοί μεταφέρουν στην εκκλησία τα πρώτα ώριμα σταφύλια της χρονιάς, τα οποία ευλογούνται, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που συνδέεται άμεσα με την ευγνωμοσύνη για τους καρπούς της γης και προαναγγέλλει την έναρξη του τρύγου, ο οποίος αρχίζει τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρει η «ευχή του σταφυλιού» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λαϊκά εκκλησιαστικά έθιμα, με ιδιαίτερη σημασία για τις αμπελουργικές περιοχές, όπου η καλλιέργεια του αμπελιού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ιστορίας και παράδοσης.

Οι παραδόσεις αυτές προσθέτει η κ. Τσέλεπου αποτελούν πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά, υπενθυμίζοντας τη σημασία της διατήρησης και του σεβασμού των εθίμων που περνούν από γενιά σε γενιά

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