Μαλτέζος: «Εκτός ελέγχου οι Κεντρικές» - Βία, ναρκωτικά και φίμωση συνδικαλιστικών οργάνων και αιχμές για ΠΑΣΥΔΥ

Σοβαρές καταγγελίες για υποστελέχωση, περιστατικά βίας, διακίνηση ναρκωτικών και προσπάθεια φίμωσης συνδικαλιστικών φωνών διατυπώνει ο Γιώργος Μαλτέζος, Πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον κ. Μαλτέζο, η κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η αποτελεσματική διαχείριση του σωφρονιστικού ιδρύματος, εξαιτίας της χρόνιας υποστελέχωσης και του υπερπληθυσμού. Όπως αναφέρει, η συντεχνία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει γραπτώς τις αρμόδιες αρχές για τους κινδύνους που δημιουργούνται.

Ο πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων επικαλείται ως πρόσφατο παράδειγμα δύο συμπλοκές που, όπως αναφέρει, σημειώθηκαν στις 5 Αυγούστου σε διαφορετικές πτέρυγες των φυλακών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό κρατουμένου. Κατά τον ίδιο, τα περιστατικά αυτά δεν αποτελούν μεμονωμένα συμβάντα αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη ακολουθία σοβαρών επεισοδίων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Μαλτέζος αναφέρεται επίσης σε καταγγελία βιασμού κρατουμένου που είδε το φως της δημοσιότητας τον Σεπτέμβριο του 2025, σε σοβαρή συμπλοκή με αιχμηρά αντικείμενα τον Ιούνιο του 2026, καθώς και σε εμπρησμό σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας τον Ιούλιο του ίδιου έτους, κατά τον οποίο μέλος του προσωπικού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών εντός των φυλακών είναι υπαρκτό, ενώ επικαλείται και διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το προσωπικό στην άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Ο κ. Μαλτέζος αποδίδει την ευθύνη για τα περιστατικά αυτά στην αδυναμία του κράτους να διασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας τόσο για τους κρατούμενους όσο και για το προσωπικό, σημειώνοντας ότι όσοι βρίσκονται υπό κράτηση τελούν υπό την αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην απόλυση, στις 31 Ιουλίου 2026, του ιδίου, καθώς τότε ήταν Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου. Σήμερα κατέχει τη θέση του εκλεγμένου προέδρου. Η συντεχνία υποστηρίζει ότι η ενέργεια αυτή συνιστά προσπάθεια φίμωσης συνδικαλιστικών φωνών που αναδεικνύουν τα προβλήματα στις φυλακές.

Παράλληλα, η ΙΣΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση, σε αντίθεση με άλλη συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου, γεγονός που, σύμφωνα με τον κ. Μαλτέζο, διασφαλίζει την ανεξαρτησία της συντεχνίας στην άσκηση δημόσιας κριτικής.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα ενίσχυσης του προσωπικού, αποσυμφόρησης των φυλακών, βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και προστασίας του προσωπικού από βιολογικούς κινδύνους. Όπως αναφέρει, τα σχετικά αιτήματα έχουν ήδη υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες αρχές, ενώ προειδοποιεί ότι περαιτέρω καθυστερήσεις ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια του ιδρύματος.