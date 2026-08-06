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Τι δήλωσε ο δικηγόρος Σάββας Ζαννούπας για τις Νομικές Αρωγές στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Ο δικηγόρος Σάββας Ζαννούπας ανέφερε ότι το εγκεκριμένο κονδύλι για τις Νομικές Αρωγές στην Επαρχία Πάφου για το 2026 ανερχόταν στις €600.000. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 το ποσό είχε εξαντληθεί, με αποτέλεσμα να ζητηθεί επιπρόσθετο κονδύλι ύψους €250.000.

Όπως σημείωσε, η Επαρχία Πάφου καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό νομικών αρωγών παγκύπρια. Στη συνέχεια παρέθεσε λόγια που, όπως αναφέρει, του είχε πει στο παρελθόν ο πρώην Δικαστής του Οικογενειακού Δικαστηρίου, Γιάννης Αντωνιάδης: «κ. Ζαννούπα, να ξέρεις.

Πελάτης ο οποίος εκπροσωπείται με νομική αρωγή δεν σέβεται τον δικηγόρο του. Γιατί; Γιατί δεν τον πληρώνει. Και επειδή δεν τον πληρώνει, δεν στερείται κάτι. Και ο δικηγόρος που εκπροσωπεί πελάτη με νομική αρωγή δεν σέβεται το Δικαστήριο. Γιατί; Γιατί η αμοιβή του αυξάνεται με τις εμφανίσεις και όχι με το αποτέλεσμα. Άρα δεν έχει λόγο να παλέψει για να βρεθεί γρήγορα λύση.»

Ο κ. Ζαννούπας καταλήγει θέτοντας το ερώτημα: «Μπορώ να διαφωνήσω;», ενώ αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε καταθέσει πρόταση για αντιμετώπιση του ζητήματος, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις. Παρά τις επικρίσεις, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια την άποψή του, ανεξάρτητα από το αν κάποιοι διαφωνούν.

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