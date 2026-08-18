21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου: Η Λευκωσία γίνεται γέφυρα του παγκόσμιου κινηματογράφου

Κινηματογράφος, πολιτισμός, διάλογος και ειρήνη συναντώνται στην 21η διοργάνωση του Cyprus International Film Festival – Golden Aphrodite Awards, με δημιουργούς και ιστορίες από ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση για 21η χρονιά, το Cyprus International Film Festival – Golden Aphrodite Awards (CYIFF) ανοίγει στη Λευκωσία ένα παράθυρο στον σύγχρονο παγκόσμιο κινηματογράφο. Από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, η κυπριακή πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που ταξιδεύει από χώρα σε χώρα και από πολιτισμό σε πολιτισμό, αναζητώντας μέσα από την κινηματογραφική γλώσσα όσα ενώνουν τους ανθρώπους.

Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation, ταινίες μικρού μήκους, music & dance films, experimental και VR δημιουργίες, student films, comedy, mobile films, αλλά και γυναικείες κινηματογραφικές δημιουργίες συνθέτουν ένα πρόγραμμα που αντικατοπτρίζει την πολυφωνία και τη διαρκή εξέλιξη της έβδομης τέχνης. Το φετινό κεντρικό νήμα είναι ξεκάθαρο ρίζες, μνήμη, ταυτότητα, αγάπη και ειρήνη.

Στο πλαίσιο του CYIFF πραγματοποιείται παράλληλα το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ του Women in Film and Television Cyprus (WIFT Cyprus), ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία των γυναικών δημιουργών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η γυναικεία δημιουργία δεν αντιμετωπίζεται ως μία ακόμη κατηγορία του προγράμματος. Αποτελεί βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας του CYIFF και του WIFT Cyprus περισσότερες γυναίκες σε θέσεις δημιουργικής και καλλιτεχνικής ηγεσίας, μεγαλύτερη ορατότητα, ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση της κινηματογραφικής αφήγησης.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση κατέχει το Nostimon Imar, η ειδική κατηγορία που τιμά κινηματογραφιστές ελληνικής καταγωγής από όλο τον κόσμο.

Η παρουσία της κατηγορίας Diaspora filmmakers υπενθυμίζει ότι ο Ελληνισμός δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά σύνορα Ελλάδας και Κύπρου.

Ζει στη Διασπορά, στις οικογενειακές μνήμες, στη γλώσσα, στην τέχνη και στις ιστορίες ανθρώπων που μεγαλώνουν μακριά από τον τόπο καταγωγής τους και αναζητούν νέους τρόπους να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του κινεζικού κινηματογράφου στο φετινό πρόγραμμα.

Ταινίες όπως το A Room of Her Own της Ziyuan Wang παρουσιάζουν μια σύγχρονη Κίνα μέσα από προσωπικές και κοινωνικές ιστορίες, δίνοντας χώρο σε διαφορετικές φωνές, εμπειρίες και μορφές κινηματογραφικής έκφρασης.

Το CYIFF φιλοδοξεί να προχωρήσει ακόμη περισσότερο αυτή τη σχέση, εξετάζοντας τη δημιουργία του China–Cyprus Cultural Film Forum, ενός νέου πεδίου πολιτιστικού διαλόγου ανάμεσα στην Κίνα, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στο επίκεντρο θα μπορούσε να βρεθεί και η συνάντηση της κινεζικής φιλοσοφικής σκέψης με την ελληνική φιλοσοφική παράδοση, γύρω από ζητήματα όπως η ηθική, η παιδεία, η αρμονία, η κοινωνία και η θέση του ανθρώπου στον κόσμο.

Παράλληλα με τις κινηματογραφικές προβολές, η φωτογραφική έκθεση Things We Pass By καλεί το κοινό να κάνει κάτι που η καθημερινότητα συχνά δεν επιτρέπει να σταθεί, να παρατηρήσει και να δει.

Μέσα από τη φωτογραφική εικόνα, η έκθεση αναδεικνύει την ομορφιά και τη σημασία των απλών πραγμάτων που συνήθως περνούν απαρατήρητα. Και αυτή η ιδέα μοιάζει να συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό και τη φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης να κοιτάξουμε ξανά ανθρώπους, ιστορίες και πραγματικότητες που ίσως προσπερνάμε.

Πάνω απ’ όλα, ο θεατής του 21ου CYIFF θα συναντήσει ανθρώπους. Ανθρώπους που αναζητούν το σπίτι τους, παλεύουν με την απώλεια, προσπαθούν να κατανοήσουν την ταυτότητά τους, αγαπούν, μεταναστεύουν, ξαναρχίζουν και αναζητούν έναν τρόπο να ακουστεί η φωνή τους.

Στο That's It for Today του Σέρβου σκηνοθέτη Marko Djordjevic, μια οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις και επιχειρεί να θεραπευτεί μέσα από το γέλιο και την ανιδιοτελή αγάπη.

Στο It's Raining της Lucianna Kyriacou, μια ελληνοκυπριακή οικογένεια στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 1970 κουβαλά τη μνήμη της εισβολής, την απόσταση και την εμπειρία της Διασποράς.

Παράλληλα, οι οικογενειακές τελετουργίες και η αγάπη λειτουργούν ως ένα προσωρινό καταφύγιο. Στο κινεζικό A Room of Her Own, μια μετανάστρια καθαρίστρια στο Πεκίνο, την οποία η σκηνοθετική ματιά παρακολουθεί επί έξι χρόνια, βρίσκει έναν απρόσμενο τρόπο να εκφράσει τη δική της φωνή: μέσα από την ποίηση.

Και στο The Distance We Drift, η αγάπη, η μνήμη και ο ξεριζωμός συναντώνται στην ιστορία ενός ζευγαριού μεταναστών από το Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία, θέτοντας ένα διαχρονικό ερώτημα πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει ένας άνθρωπος από τον τόπο και τη ζωή που άφησε πίσω του; Διαφορετικές χώρες, διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμοί, αλλά κοινές ανθρώπινες ανάγκες: το σπίτι, η απώλεια, η αγάπη, η μνήμη, η διαφορετικότητα και η ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει κάπου.

Η Κύπρος ως τόπος μνήμης και αναζήτησης γεφυρών Ιδιαίτερο βάρος αποκτά στο φετινό πρόγραμμα το Queen of Cyprus, ένα ντοκιμαντέρ που εστιάζει στη δύναμη και την ανθεκτικότητα των Κυπρίων γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα από τις ιστορίες τους, η ταινία μιλά για το σπίτι, την απώλεια και τη δυνατότητα του ανθρώπου να ξαναχτίζει όσα χάθηκαν.

Σε μια Κύπρο που εξακολουθεί να βιώνει τη διαίρεση, ο κινηματογράφος αναζητά άλλους δρόμους επικοινωνίας: μέσα από την αγάπη, τη μνήμη, τη γυναικεία δύναμη και την κοινή ανθρώπινη εμπειρία. Το μήνυμα της ειρήνης συνεχίζεται μέσα από το CWEP - Cyprus Women Environmental Peacemakers, τη δικοινοτική πρωτοβουλία που δημιούργησε το WIFT Cyprus το 2025, συνδέοντας τη γυναικεία συμμετοχή στην οικοδόμηση της ειρήνης με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στις 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα CWEP – Γυναίκες, Ειρήνη και Περιβάλλον. Η πρωτοβουλία είναι εμπνευσμένη από το Ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των γυναικών στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης.

Μετά την επιτυχημένη διήμερη διάσκεψη στο Ledra Palace το 2025 και τη συμβολική φύτευση ελιάς στην Πύλα, το CWEP συνεχίζει τη δράση του με στόχο τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή του ως πλατφόρμας συνεργασίας των γυναικών μέσα από κοινές δράσεις για την ειρήνη και το περιβάλλον. «Φυτεύοντας σπόρους και ελιές, φυτεύουμε ελπίδα και ειρήνη. Δεν είναι μόνο ένας συμβολισμός· είναι μια δήλωση για το πώς οι δράσεις από τη βάση της κοινωνίας, ιδιαίτερα όταν πρωταγωνιστούν οι γυναίκες, μπορούν να μετατρέψουν τη σύγκρουση σε συνεργασία», σημειώνει η Petra Terzi, Founder Women in Film and Television Cyprus. Η ελιά, ως σύμβολο ειρήνης, ζωής και ανθεκτικότητας, γίνεται έτσι ένα ζωντανό μήνυμα η ειρήνη δεν είναι μόνο μια πολιτική συμφωνία, αλλά μια διαδικασία που καλλιεργείται καθημερινά μέσα από τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τις κοινές δράσεις.

Σημαντικό στοιχείο της 21ης διοργάνωσης είναι η παρουσία σκηνοθετών και εκπροσώπων των ταινιών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν το κυπριακό κοινό και να συνομιλήσουν μαζί του μετά τις προβολές. Ταινίες όπως The Eternal Red, Lost Spaces, Memory of Stone and Snow, Twin Flowers, Jane and Zhen, Halima – Eine Anleitung zum Starksein και It’s Raining (Βρέχει) φέρνουν στο προσκήνιο διαφορετικές πολιτιστικές εμπειρίες και προσωπικές διαδρομές, αλλά και κοινές ανθρώπινες ανάγκες.

Μεταξύ των ταινιών που θα εκπροσωπηθούν από τους δημιουργούς τους περιλαμβάνονται επίσης οι Jumah, Echo of Time, Life Without You, Lovebug, Glari, the Female Seagull, PULP, Nasty Little Things, Trojan Affairs, SELF+TAPE και A Day Through My Eyes. Οι συζητήσεις μετά τις προβολές δίνουν τη δυνατότητα στους δημιουργούς να μιλήσουν για την έμπνευση και τη διαδικασία δημιουργίας των ταινιών τους, αλλά και για τα κοινωνικά και προσωπικά ζητήματα που βρίσκονται πίσω από τις ιστορίες.

Για το CYIFF, άλλωστε, η ταινία δεν τελειώνει όταν πέσουν οι τίτλοι τέλους. Όπως αναφέρεται το Cyprus International Film Festival δεν φιλοδοξεί απλώς να παρουσιάσει ταινίες. Θέλει ο θεατής να φύγει από την αίθουσα με ένα ερώτημα, μια εικόνα, μια ιστορία που θα συνεχίσει να τον απασχολεί.

Μια ιστορία από τη Σερβία, την Κίνα, την Κύπρο, την Ελλάδα ή τη Διασπορά μπορεί ξαφνικά να αποδειχθεί οικεία. Γιατί πίσω από τις διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες, πολιτισμούς και ιστορικές διαδρομές υπάρχουν κοινές ανάγκες η ανάγκη για αγάπη, ασφάλεια, μνήμη, ελευθερία, επικοινωνία και ειρήνη. Αυτό είναι το στοίχημα της 21ης διοργάνωσης. Να γίνει ο κινηματογράφος γέφυρα. Να ενώσει ανθρώπους και πολιτισμούς. Να φωτίσει όσα συχνά προσπερνάμε. Και να θυμίσει ότι, παρά τις διαφορές μας, υπάρχουν πολύ περισσότερα που μας ενώνουν από όσα μας χωρίζουν.

21 χρόνια CYIFF. Για συμμετοχή ως εθελοντές στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου: ciffprogram@gmail.com Περισσότερες πληροφορίες: www.cyprusfilmfestival.org