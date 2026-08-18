Υπέκυψε 82χρονη μετά από τροχαίο στη Λεμεσό: Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση από τις 4 Αυγούστου

Τη μάχη για τη ζωή έχασε η Θεσσαλονίκη Κωνσταντινίδη, 82 ετών, από τη Λεμεσό, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 82χρονη τραυματίστηκε σε τροχαίο που συνέβη στις 4 Αυγούστου 2026 στην οδό Ξηρόκαμπου στη Λεμεσό.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 79χρονος, έχοντας ως συνοδηγό την 82χρονη και ως επιβάτιδα στο πίσω κάθισμα γυναίκα ηλικίας 84 ετών, έχασε τον έλεγχο της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικό κιγκλίδωμα παρακείμενου υποστατικού.

Οι τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού. Η Θεσσαλονίκη Κωνσταντινίδη εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση, όπου και νοσηλευόταν μέχρι που υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες είχαν κρατηθεί για νοσηλεία στο ορθοπεδικό και χειρουργικό τμήμα του νοσηλευτηρίου.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα πλέον οδική σύγκρουση διερευνά η Τροχαία Λεμεσού.