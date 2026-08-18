Ρωτάς κι εσύ το ΑΙ για τα συμπτώματα που έχεις; Πονοκέφαλος για τους γιατρούς οι διαδικτυακές διαγνώσεις

Την προσοχή των ασθενών για διαγνώσεις που παράγονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) συστήνει ο Πρόεδρος της ΟΣΑΚ (Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου), Μίλτος Μιλτιάδους, μιλώντας στο ΚΥΠΕ σχετικά με τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει η χρήση εργαλείων της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διάγνωση και διαχείριση ασθενειών και παθήσεων. Παράλληλα, η χρήση της ΤΝ έχει αρχίσει να απασχολεί και την ιατρική κοινότητα, δήλωσε από πλευράς του στο Πρακτορείο ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, Πέτρος Αγαθαγγέλου.

Ερωτηθείς κατά πόσο έχουν υποβληθεί στην ΟΣΑΚ παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με τη χρήση της ΤΝ από ασθενείς, ο κ. Μιλτιάδου ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι σχετικό, σημείωσε όμως ότι είναι γνωστό πως συχνά οι ασθενείς καταφεύγουν είτε σε εφαρμογές ΤΝ είτε γενικότερα στο διαδίκτυο, αναζητώντας πληροφορίες για θέματα που τους απασχολούν.

­«Πάντα λέμε ότι οι ασθενείς πρέπει να είναι προσεκτικοί με τη χρήση της ΤΝ, όπως και με τη χρήση του διαδικτύου», σημείωσε ο κ. Μιλτιάδους, υπογραμμίζοντας ότι η πιο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για να καθοδηγήσει τους ασθενείς για τα συμπτώματα που παρουσιάζουν, είναι ο Προσωπικός Ιατρός. Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι στο πλαίσιο του ΓεΣΥ ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη γνώμη και δεύτερου ιατρού, εάν δεν καλυφθεί από τις συμβουλές που θα λάβει από τον πρώτο.

Ο κ. Μιλτιάδους ανέφερε ότι, ακόμα και πριν αρχίσει να χρησιμοποιεί ευρέως ο κόσμος τις εφαρμογές ΤΝ, ήταν σύνηθες να καταφεύγουν ασθενείς στο διαδίκτυο, όπου η οποιαδήποτε αναζήτηση παρήγαγε διαγνώσεις που μπορεί να ήταν και οι χειρότερες δυνατές. Εξήγησε ότι η τεχνολογία δεν θα πρέπει να φοβίζει τον κόσμο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει προβληματισμός για το κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί σωστά και όχι με επιζήμιο τρόπο.

«Δεν είναι κακή η χρήση της ΤΝ, αλλά δε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους ασθενείς για αποφάσεις που αφορούν στην λήψη αγωγής και γενικά στη διαχείριση μίας πάθησης», είπε ο Πρόεδρος της ΟΣΑΚ στο ΚΥΠΕ.

Η χρήση της ΤΝ από γιατρούς απασχολεί και τον ΠΙΣ

Η χρήση της ΤΝ στο πλαίσιο της ιατρικής πρακτικής από γιατρούς απασχόλησε πρόσφατα και συνέδριο του ΠΙΣ (Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου), ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της ΟΣΑΚ.

Από πλευράς του ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, Πέτρος Αγαθαγγέλου, επιβεβαίωσε ότι η συζήτηση αυτή έχει ξεκινήσει στους κόλπους της ιατρικής κοινότητας, σημειώνοντας όμως ότι βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Ο κ. Αγαθαγγέλου εξήγησε ότι η συζήτηση αυτή περιστρέφεται γύρω από το πώς ενσωματώνεται και στην ιατρική πρακτική η ΤΝ ως βοηθητικό εργαλείο, αλλά και γύρω από την ανάγκη κατάλληλης εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας.

­«Είναι χρήσιμη η τεχνολογία, αλλά για τη σωστή χρήση και αξιοποίησή της χρειάζεται εκπαίδευση», ανέφερε ο κ. Αγαθαγγέλου στο ΚΥΠΕ. Σημείωσε, δε, ότι στόχος δεν είναι να χρησιμοποιείται η ΤΝ για να παρέχει γρήγορες λύσεις στους γιατρούς, αλλά για να προσφέρει καλύτερη εικόνα για το περιστατικό που χειρίζονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ