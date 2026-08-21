Παφιακός: Συνεχίζει με Ελευθερίου και βλέπει ξανά κορυφή σε Κύπρο και Ευρώπη

Ο Νικόλας Ελευθερίου παραμένει στο ρόστερ του Kuutio Homes Παφιακού, με την ομάδα της Πάφου να διατηρεί στις τάξεις της έναν από τους πλέον έμπειρους και καταξιωμένους Κύπριους πετοσφαιριστές.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου η παραμονή του διεθνούς διαγώνιου αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον Παφιακό, καθώς ο Ελευθερίου έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιτυχίες της ομάδας τα τελευταία χρόνια και στην επιστροφή της στην κορυφή του κυπριακού βόλεϊ. Ο Παφιακός μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με υψηλές βλέψεις, έχοντας ως βασικό στόχο τη διεκδίκηση όλων των εγχώριων τίτλων, αλλά και μια ανταγωνιστική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η προσπάθεια στην Ευρώπη θα ξεκινήσει από το CEV Champions League Volley, με την ομάδα της Πάφου να θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατό απέναντι σε υψηλού επιπέδου αντιπάλους. Ο ίδιος ο Ελευθερίου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν, τονίζοντας πως ο Παφιακός θα διεκδικήσει κάθε διαθέσιμο τίτλο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στη σημασία της στήριξης του κόσμου. «Στόχος μας κάθε χρόνο είναι να διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο τίτλο.

Ο Παφιακός, όπως τα προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος, έχει θέσει ως στόχο να κατακτήσει τα πάντα στην Κύπρο και φυσικά να έχουμε μια καλή πορεία στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα, ξεκινώντας από το Champions League», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πρόκληση, σημείωσε ότι η κλήρωση στην Κροατία είναι δύσκολη, όμως ο Παφιακός θα ταξιδέψει με στόχο την πρόκριση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κόσμο της ομάδας, ζητώντας ακόμη μεγαλύτερη στήριξη από την εξέδρα: «Μαζί μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα και τους θέλουμε δίπλα μας».

Η ανανέωση της συνεργασίας με τον Ελευθερίου προσθέτει εμπειρία, ποιότητα και προσωπικότητα στο ρόστερ του Παφιακού, ο οποίος ετοιμάζεται για ακόμη μία σεζόν με υψηλές απαιτήσεις και μεγάλους στόχους.

Ο αρχηγός μένει στην Πάφο και ο Παφιακός συνεχίζει να χτίζει την ομάδα που θα επιχειρήσει να πρωταγωνιστήσει ξανά σε Κύπρο και Ευρώπη, καταλήγει η ανακοίνωση.