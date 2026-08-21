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Τι προκάλεσε το μπλακ άουτ σε περιοχές της Κύπρου: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση - Συνεχίζονται οι έρευνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η διακοπή ρεύματος συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα στην επικοινωνία φωτοβολταϊκών πάρκων με το Κέντρο Ελέγχου Διανομής, με αποτέλεσμα λανθασμένες ενδείξεις για την παραγωγή ενέργειας. Η παροχή ηλεκτρισμού έχει αποκατασταθεί, ενώ οι αρμόδιοι διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Αποκαταστάθηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία είχε διακοπεί νωρίτερα την Παρασκευή σε διάφορες περιοχές παγκύπρια λόγω της διακοπής της επικοινωνίας των φωτοβολταϊκών πάρκων με το Κέντρο Ελέγχου Διανομής, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), Χαρά Κουσιάππα.

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Πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα, τα αίτια του οποίου διερευνώνται, σημείωσε, εξηγώντας πως, λόγω της διακοπής της επικοινωνίας των φωτοβολταϊκών πάρκων με το Κέντρο Ελέγχου Διανομής, οι ενδείξεις που έρχονταν προς τον Διαχειριστή για την παραγωγή των φωτοβολταϊκών πάρκων ήταν λανθασμένες.

Την ίδια ώρα, η κ. Κουσιάππα ανέφερε ότι επηρεάστηκαν διάφορες περιοχές παγκύπρια, επειδή υπήρξε απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε 6 στάδια. 

Διευκρίνισε, ακόμη, ότι έχει αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όμως το τεχνικό πρόβλημα δεν έχει ακόμα λυθεί, σημειώνοντας ότι έχουν βρεθεί άλλοι τρόποι προκειμένου να υπάρχει συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Όσον αφορά τις απογευματινές ώρες, δεν αναμένεται να υπάρχει πρόβλημα στην κάλυψη της ζήτησης, τις ώρες που δεν παράγουν τα φωτοβολταϊκά, είπε η κ. Κουσιάππα, προσθέτοντας ότι υπάρχει διαθέσιμη ικανότητα παραγωγής για κάλυψη της ζήτησης για τη σημερινή ημέρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΑΗΚ - ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥΡΕΥΜΑΒΛΑΒΗΔΙΑΚΟΠΗΔΣΜΚ

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