Ψηφιακός Πολίτης: Στο κινητό των γονέων η ταυτότητα των ανήλικων παιδιών

Η νέα λειτουργία για προσθήκη ταυτότητας ανήλικων τέκνων είναι διαθέσιμη μέσω της ενημερωμένης έκδοσης της εφαρμογής Ψηφιακός Πολίτης σε Google Play & Apple Store, διευκρινίζεται σε νεότερη ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη το Υφυπουργείο Καινοτομίας ανακοίνωσε ότι η μητέρα ή/και ο πατέρας κάθε παιδιού μπορούν πλέον να διατηρούν στο κινητό τους, μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης», ψηφιακό αντίγραφο της ταυτότητας του παιδιού τους, ώστε να είναι εύκολα διαθέσιμο όταν χρειάζεται.

Σημειώνεται ότι, για την αξιοποίηση της νέας δυνατότητας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ήδη εκδοθεί η αντίστοιχη φυσική ταυτότητα του παιδιού και να βρίσκεται σε ισχύ. Διευκρινίζεται, ακόμα, ότι η νέα αυτή δυνατότητα δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των νέων ηλικίας 14 ετών και πάνω να διατηρούν την ψηφιακή ταυτότητά τους στην εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» στο δικό τους κινητό τηλέφωνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ