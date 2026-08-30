Στο Δικαστήριο τρεις για ναρκωτικά και επίθεση σε αστυνομικούς στην Πάφο

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου οδηγήθηκαν το Σάββατο τρία πρόσωπα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ναρκωτικών και επίθεσης εναντίον αστυνομικών, μετά τις ταυτόχρονες έρευνες που διενεργήθηκαν σε τρεις κατοικίες και ένα υποστατικό στην επαρχία Πάφου.

Για τον 35χρονο αλλοδαπό, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό και ναρκωτικές ουσίες, η Αστυνομία ζήτησε την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης για έξι ημέρες.

Συγκεκριμένα, κατά την έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 42.500 ευρώ σε μετρητά, 345 αγγλικές λίρες και 40 δανέζικες κορώνες, καθώς επίσης 89 γραμμάρια κάνναβης, 1.133 δισκία έκστασι και 90 κάψουλες αναβολικών ουσιών. Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημά του εντοπίστηκαν ακόμη πέντε γραμμάρια κάνναβης.

Ο 35χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ το Δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει τη Δευτέρα και επί του αιτήματός του για παροχή νομικής αρωγής από τη Δημοκρατία, μετά την προσκόμιση σχετικής έκθεσης από το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, ενώπιον της Δικαιοσύνης βρέθηκε και 40χρονη από τη Ρωσία, στην κατοικία της οποίας εντοπίστηκαν 3,5 γραμμάρια κάνναβης. Η 40χρονη κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερη, ενώ αναμένεται να κλητευθεί σε μεταγενέστερο στάδιο ενώπιον του Δικαστηρίου. Το τρίτο πρόσωπο, 35χρονος αλλοδαπός, βρέθηκε ενώπιον των Αρχών μετά από επεισόδιο κατά τη διάρκεια της έρευνας στην κατοικία του.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικούς όταν τα μέλη της Δύναμης επιχείρησαν να διενεργήσουν έρευνα βάσει δικαστικού διατάγματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί.

Οι δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου έτυχαν των πρώτων βοηθειών και ακολούθως έλαβαν εξιτήριο.

Στην κατοικία του 35χρονου δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε παράνομο. Ο ίδιος συνελήφθη, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.