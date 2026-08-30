Σαρωτική κακοκαιρία: Σε 382 περιστατικά ανταποκρίθηκε το Σάββατο η Πυροσβεστική

Σε κινητοποίηση τέθηκε το Σάββατο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για να ανταποκριθεί σε κλήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν χθες το νησί, αλλά και στην επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο, όπου σημειώθηκε η τραγωδία με την απώλεια μιας ζωής λόγω προσάραξης σκαφών εν μέσω θαλασσοταραχής. Παράλληλα, η Δύναμη ανταποκρίθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιών αλλά και για συνδρομή σε οδική σύγκρουση. Το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε συνολικά σε 382 περιστατικά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στο προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων του Σαββάτου οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν συνολικά σε 319 περιστατικά. Αυτά αφορούσαν άνοιγμα φρεατίων οχετών όμβριων υδάτων, περίσωση περιουσίας, μετακίνηση αντικειμένων, αντληση νερού από υπόγειο χώρο πολυκατοικίας/ σπιτιού, σε πτώση / μετακίνηση δέντρου, ρυμουλκήσεις ακινητοποιημένων οχημάτων, αποκόλληση αντικειμένων λόγω ανέμων και σε σπινθηρισμούς καλωδίων.

Όπως αναφέρει ο κ. Κεττής, στα επεισόδια της επαρχίας Λευκωσίας συνέδραμαν η Αστυνομία, συνεργεία του Ε.Ο.Α. Λευκωσίας, συνεργεία των Δήμων και Κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας, συνεργεία της Πολιτικής Άμυνας, συνεργεία του Τμήματος Δασών, συνεργεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων, συνεργεία επιφυλακής της Α.Η.Κ. και συνεργεία οργανωμένων εθελοντικών ομάδων (Support-CY, ΑΤΛΑΣ-ΔΙΑΣ, Blue-Heart, S.O.S.).

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού ανταποκρίθηκαν σε 8 περιστατικά που αφορούσαν άντληση νερού από υπόγειο χώρο πολυκατοικίας/ σπιτιού, πτώση / μετακίνηση δέντρου και σπινθηρισμούς καλωδίων.

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας ανταποκρίθηκαν σε 12 συνολικά περιστατικά που αφορούσαν άντληση νερού από υπόγειο χώρο πολυκατοικίας/ σπιτιού, πτώση / μετακίνηση δέντρου και περίσωση περιουσίας.

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πάφου ανταποκρίθηκαν σε 5 συνολικά περιστατικά που αφορούσαν πτώση / μετακίνηση δέντρου και σπινθηρισμούς καλωδίων.

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αμμοχώστου ανταποκρίθηκαν σε 4 συνολικά περιστατικά που αφορούσαν άντληση νερού από υπόγειο χώρο πολυκατοικίας/ σπιτιού, πυρκαγιά σε υποστατικά από κεραυνό και σπινθηρισμούς καλωδίων.

Η Ε.Μ.Α.Κ. ανταποκρίθηκε σε 3 περιστατικά που αφορούσαν πτώση / μετακίνηση δέντρων σε Κόρνο, Αλαμινό, Μοσφιλωτή.

Εξάλλου, όπως αναφέρει ο κ. Κεττής, στις 16:54 το Σάββατο, η Πυροσβεστική Υπηρεσια ανταποκρίθηκε μετά από κλήση από το Κ.Σ.Ε.Δ. για βοήθεια στην έρευνα στην θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο της επαρχίας Αμμοχώστου μετά από μήνυμα ότι άτομο μετά από θαλασσοταραχή αγνοείτο και πιθανόν να βρισκόταν σε βράχους για προστασία.

Σημειώνει ότι το άτομο εντοπίστηκε από το ελικόπτερο που ενεργοποιήθηκε από το ΚΣΕΔ και αφού ανασύρθηκε από διασώστες μεταφέρθηκε στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Αμμοχώστου.

«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρευρέθηκε στο μέρος του επεισοδίου. Η Ε.Μ.Α.Κ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανταποκρίθηκε επίσης για το επεισόδιο», προσθέτει ο κ. Κεττής.

Άλλα επεισόδια στα οποία ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική

Σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Κεττή στο «Χ», στις 09:52 χθες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε για πυρκαγιά σε δύο μεταλλικά υποστατικά τα οποία εφάπτοντο σε ισόγεια ιδιωτική κατοικία στα οποία υπήρχαν διάφορα εργαλεία, μηχανήματα και συσσωρευτές οχημάτων στην Κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου. Στο περιστατικό ανταποκρίθηκαν με 3 πυροσβεστικά οχήματα. Αιτία της πυρκαγιάς ήταν πτώση κεραυνού.

Στις 11:22 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο υποστατικού (εργοστασίου) στην Κοκκινοτριμιθιά όπου βρίσκονταν παλιά οχήματα, παλιός οικιακός ηλεκτρικός εξοπλισμός και υλικά οικοδομής. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης απέτρεψαν επέκταση της πυρκαγιάς τόσο στο ίδιο το υποστατικό όσο και σε παρακείμενα υποστατικά και ιδιωτικά οχήματα τα οποία κινδύνευαν άμεσα. Ανταποκρίθηκαν με 6 Πυροσβεστικά οχήματα και τα αιτία εξετάζονται χωρίς να αποκλείεται η πτώση κεραυνού.

Στις 13:27 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε βοηθητική κατοικία, η οποία εφάπτετο στο γκαράζ της κύριας κατοικίας στην Κοινότητα Πέρα Ορεινής. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε το περιεχόμενο της βοηθητικής κατοικίας (οικιακός εξοπλισμός, ρουχισμός μαγειρικά σκεύη κ.λ.π). Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε αποδόμηση της στέγης. Ανταποκρίθηκαν με 2 Πυροσβεστικά οχήματα. Τα αιτία εξετάζονται και δεν μπορεί να αποκλειστεί η πυρκαγιά να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καταψύκτη.

Στις 16:50 έγινε ανταπόκριση για υποστήριξη στην κατάσβεση πυρκαγιάς του Τμήματος Δασών σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση παρά την κοινότητα Ανδρολίκου Επαρχίας Πάφου. Η πυρκαγιά ήταν στο τομέα ευθύνης του Τμήματος Δασών. Ανταποκρίθηκαν για υποστήριξη με ένα Πυροσβεστικό όχημα.

Στις 17:55 έγινε ανταπόκριση για τροχαία οδική σύγκρουση στον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών παρά την Άλασσα όπου δύο ιδιωτικά οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Ένα άτομο αποπαγιδεύτηκε με την χρήση διασωστικής εξάρτησης από το πρώτο όχημα και παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου για την μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Λεμεσού. Ανταποκρίθηκαν με ομάδα και όχημα Διάσωσης και πυροσβεστικό όχημα.

Στις 20:35 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς στη Λακατάμια. Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Ανταποκρίθηκαν με 1 Πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια ήταν ηλεκτρικό πρόβλημα στον συσσωρευτή του οχήματος.

Στις 23:32 έγινε ανταπόκριση για μικρή πυρκαγιά σε άχρηστα υλικά σε κουζίνα οικίας στον προσφυγικό συνοικισμό Αρχάγγελος Μιχαήλ, στην Λακατάμια. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ελαφρές ζημιές στο χώρο της κουζίνας. Ανταποκρίθηκαν με 1 Πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια εντοπίζονται πιθανόν στην επαφή άχρηστων υλικών με την μαγειρική εστία.

Εξάλλου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 382 περιστατικά, από τα οποία τα 21 αφορούσαν πυρκαγιές, 359 ειδικές εξυπηρετήσεις και 2 ψευδείς κλήσεις.

Σε ό,τι αφορά την Εβδομαδιαία δραστηριότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αριθμητικά, συνολικά και ανά ομάδα περιστατικών, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 576 περιστατικά, εκ των οποίων τα 51 αφορούσαν αστικές πυρκαγιές, 41 πυρκαγιές υπαίθρου, 2 τροχαίες συγκρούσεις, 22 διασώσεις, 431 εξυπηρετήσεις πολιτών και 29 ψευδείς κλήσεις.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι στις κυριότερες οδικές αρτηρίες δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα το πρωί της Κυριακή, ωστόσο στον δρόμο Κάμπου-Λεύκας, έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Σημειώνει ότι συνεργεία των τοπικών αρχών εργάζονται για καθαρισμό του δρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.