Ντίμης Μαυρόπουλος: Ποιος ήταν ο εμβληματικός άνθρωπος του κυπριακού ράλλυ που έχασε τη ζωή του στο Κάβο Γκρέκο

Μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της Λεμεσού και του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος, ο οποίος έχασε τη ζωή του το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο, εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Κύπρο.

Ο Μαυρόπουλος, 76 ετών, επέβαινε σε ιδιωτικό σκάφος το οποίο προσέκρουσε στα βράχια λόγω της έντονης θαλασσοταραχής. Ανασύρθηκε αναίσθητος με ελικόπτερο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνολικά έξι άτομα ανασύρθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης που συντόνισε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ενώ δύο από τα τρία σκάφη που βρέθηκαν σε κίνδυνο καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Από τη Λεμεσό στις ειδικές διαδρομές

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος γεννήθηκε το 1949 στη Λεμεσό και η σχέση του με το αυτοκίνητο άρχισε από πολύ νεαρή ηλικία. Μπήκε στον χώρο του ράλλυ ενώ ήταν ακόμη έφηβος και σταδιακά εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αθλήματος στην Κύπρο.

Το 1969, σε ηλικία 20 ετών, μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου δημιούργησε γραφείο για την οικογενειακή επιχείρηση εξαγωγής φρούτων. Η παραμονή του στη Βρετανία τού έδωσε παράλληλα την ευκαιρία να εισέλθει στον χώρο του βρετανικού και ευρωπαϊκού Rallycross, χωρίς να εγκαταλείψει τους αγώνες στην Κύπρο.

Στη μακρά αγωνιστική του πορεία συνδέθηκε με ονόματα όπως Ford, Mitsubishi και Chrysler/Talbot, ενώ οδήγησε, μεταξύ άλλων, Ford Escort, Lotus Esprit S2, Talbot Sunbeam Lotus, Audi Quattro και Mitsubishi Evo. Το 1986 κατέκτησε για πρώτη φορά το Κυπριακό Πρωτάθλημα, ενώ την ίδια χρονιά τερμάτισε δεύτερος στο Rothmans International Cyprus Rally.

Η κορυφαία στιγμή της διεθνούς παρουσίας του στην Κύπρο καταγράφηκε το 1990, όταν μαζί με τον συνοδηγό Νίκο Αντωνιάδη και με Audi Coupe Quattro κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ράλι Κύπρου. Η νίκη του καταγράφεται και στον επίσημο κατάλογο νικητών της διοργάνωσης.

Η αγωνιστική του δραστηριότητα απλώθηκε για δεκαετίες. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον «Πολίτη» το 2017 ανέφερε ότι είχε πίσω του περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας και συνολικά 384 αγώνες, με συμμετοχές σε διοργανώσεις στην Κύπρο, στη Βρετανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η τελευταία του αγωνιστική εμφάνιση, σύμφωνα με την ίδια συνέντευξη, ήταν το 2007, όταν σε ηλικία 58 ετών επέστρεψε έπειτα από επτά χρόνια αποχής.

Από τους αγώνες στα κλασικά αυτοκίνητα

Η αποχώρησή του από την ενεργό αγωνιστική δράση δεν σήμανε και απομάκρυνση από το αυτοκίνητο. Από το 1996 άρχισε να αγοράζει και να αποκαθιστά παλαιά και κλασικά οχήματα, δημιουργώντας σταδιακά μια ιδιαίτερα σημαντική προσωπική συλλογή.

Το 2014 το πάθος αυτό πήρε θεσμική μορφή με τη δημιουργία στη Λεμεσό του Κυπριακού Μουσείου Κλασικού & Ιστορικού Αυτοκινήτου, στο οποίο παραχώρησε αρχικά την προσωπική συλλογή του από περίπου 90 παλαιά αυτοκίνητα.

Στη συλλογή του μουσείου εντάχθηκαν με την πάροδο των χρόνων οχήματα με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία, μεταξύ των οποίων η θωρακισμένη Cadillac που είχε κατασκευαστεί για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄, ένα Rover P5 που χρησιμοποιούσε η Μάργκαρετ Θάτσερ και το χαρακτηριστικό πράσινο Mini που συνδέθηκε με τον Mr Bean.

Επιχειρηματίας και άνθρωπος της Λεμεσού

Πέραν του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο Μαυρόπουλος είχε μακρά επιχειρηματική δραστηριότητα. Ξεκίνησε μέσα από την οικογενειακή επιχείρηση εξαγωγής κυπριακών αγροτικών προϊόντων στη βρετανική αγορά και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε και σε άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων τα ακίνητα.

Η παρουσία του, ωστόσο, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Λεμεσό και ιδιαίτερα με τον κόσμο του αυτοκινήτου. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου τον χαρακτηρίζει «πολυπρωταθλητή αγώνων Ράλι» και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού, σημειώνοντας ότι η μακρόχρονη πορεία και η προσφορά του στον χώρο θα παραμείνουν στη μνήμη του κόσμου του αυτοκινήτου. Τη θλίψη του για τον θάνατό του εξέφρασε και ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης.

«Μου άρεσε πάντα το άγνωστο»

Ίσως ο ίδιος είχε περιγράψει καλύτερα από οποιονδήποτε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τη ζωή και τους αγώνες.

Σε συνέντευξή του στον «Πολίτη» και τον Παύλο Νεοφύτου τον Νοέμβριο του 2017 είχε πει: «Μου άρεσε πάντα το άγνωστο», εξηγώντας ότι δεν του άρεσε να κάνει συνεχώς το ίδιο πράγμα και ότι αναζητούσε την πρόκληση απέναντι στον χρόνο και στα όριά του.

Μία ακόμη φράση που συνήθιζε να χρησιμοποιεί συμπύκνωνε τη φιλοσοφία με την οποία αντιμετώπιζε τους αγώνες: «Αν δεν συναντήσεις τα όριά σου, δεν μπορείς να πεις ότι προσπαθείς».

Μια διαδρομή δεκαετιών στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μια μεγάλη συλλογή που μετατράπηκε σε μουσείο και μια ζωή στενά δεμένη με τη Λεμεσό και το αυτοκίνητο συνθέτουν την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Ντίμης Μαυρόπουλος.