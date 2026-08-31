Αναβρασμός στην ΕΔΕΚ πριν από τις κάλπες - Καταγγελίες για «μαγείρεμα» της εκλογικής διαδικασίας

Σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Προέδρου της ΕΔΕΚ εκφράζουν δύο μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ), Γιάννης Αναστασίου και Μιχάλης Θεοδούλου, θέτοντας σειρά ερωτημάτων για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και καταγγέλλοντας ότι ομόφωνες αποφάσεις της δεν έχουν εφαρμοστεί ή αποτυπωθεί στην τελική διαδικασία.

Σε κοινή δήλωσή τους, με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος για τη διεξαγωγή των εκλογών, οι δύο αναφέρουν ότι τα γεγονότα που προηγήθηκαν δεν τους επιτρέπουν να παραμείνουν σιωπηλοί και διαχωρίζουν τη θέση τους από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία.

Όπως υπογραμμίζουν, η παρέμβασή τους αφορά τη θεσμική λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας, τον σεβασμό στις αρμοδιότητες των κομματικών οργάνων και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των μελών και ψηφοφόρων της ΕΔΕΚ.

«Παράλληλη διαδικασία»

Οι κ. Αναστασίου και Θεοδούλου σημειώνουν ότι η ΚΕΕ έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορές και, κατά τη δεύτερη συνεδρία της, κατέληξε ομόφωνα σε συγκεκριμένες αποφάσεις και εισηγήσεις για την ομαλή, διαφανή και αμερόληπτη διεξαγωγή των εκλογών.

Οι εισηγήσεις, όπως αναφέρουν, κατατέθηκαν γραπτώς στο Πολιτικό Γραφείο, ενώ προηγουμένως τέθηκαν τηλεφωνικά ενώπιον και των τριών υποψηφίων και έγιναν αποδεκτές από τους δύο.

Μεταξύ των αποφάσεων της ΚΕΕ ήταν η πραγματοποίηση συνάντησης με τις Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές στις 2 Σεπτεμβρίου, στο Oasis στη Χοιροκοιτία, για ενημέρωση και συντονισμό.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τα δύο μέλη της ΚΕΕ, πραγματοποιήθηκε άλλη σύσκεψη των Προέδρων των Επαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών, με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Προέδρου της ΕΔΕΚ και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ΚΕΕ.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργείται «παράλληλη διαδικασία» για ζητήματα που εμπίπτουν στην εκλογική διαδικασία και διερωτώνται «ποιος είναι τελικά ο ρόλος και ποια η αρμοδιότητα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής».

Καταγγελίες και για τα πρακτικά

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα πρακτικά της Κεντρικής Επιτροπής.

Οι δύο αναφέρουν ότι κατά την πρώτη συνεδρία της ΚΕΕ δεν παρουσιάστηκαν πρακτικά της Κεντρικής Επιτροπής σχετικά με αποφάσεις και διαδικασίες της εκλογικής αναμέτρησης, υποστηρίζοντας ότι αυτά δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με τη δήλωσή τους, την επόμενη ημέρα εμφανίστηκαν πρακτικά στα οποία καταγράφονταν θέματα και αποφάσεις για την εκλογική διαδικασία. Προσθέτουν ότι, όπως πληροφορήθηκαν, το περιεχόμενο των συγκεκριμένων πρακτικών αμφισβητήθηκε από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα οποία φέρονται να υποστήριξαν ότι ορισμένα ζητήματα είτε δεν είχαν συζητηθεί είτε είχαν ληφθεί διαφορετικές αποφάσεις.

«Το γεγονός ότι υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το περιεχόμενο πρακτικών που αφορούν την εκλογική διαδικασία είναι από μόνο του σοβαρό», σημειώνουν.

Η διαφωνία για την Πάφο

Τα δύο μέλη της ΚΕΕ αναφέρονται εκτενώς και στους χώρους διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εστιάζοντας στην περίπτωση της Πάφου.

Όπως υποστηρίζουν, είχαν εκφραστεί επιφυλάξεις από στελέχη και μέλη της επαρχίας για τη διεξαγωγή των εκλογών στα γραφεία του κόμματος, μεταξύ άλλων για ζητήματα πρόσβασης και εξυπηρέτησης ατόμων τρίτης ηλικίας.

Σημειώνουν ότι είχε εξασφαλιστεί δωρεάν η Παλαιά Ηλεκτρική από τον Δήμο Πάφου και ότι η χρησιμοποίησή της αποτέλεσε ομόφωνη εισήγηση της ΚΕΕ. Ωστόσο, στην τελική ανακοίνωση του κόμματος επιλέχθηκε διαφορετικός χώρος.

Αντιπαραβάλλουν μάλιστα την περίπτωση της Πάφου με εκείνη της Λάρνακας, όπου, όπως αναφέρουν, έγινε δεκτή η ομόφωνη εισήγηση της ΚΕΕ για αλλαγή του εκλογικού χώρου.

«Εάν οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής επικαλούνται ως δεσμευτικές, γιατί στην περίπτωση της Λάρνακας υιοθετείται αλλαγή χώρου, ενώ στην Πάφο [...] δεν υιοθετείται η ομόφωνη εισήγηση της ΚΕΕ για την Παλαιά Ηλεκτρική;», διερωτώνται.

«Ποιος αποφάσισε» για Πύργο Τηλλυρίας και Πωμό

Νέο ζήτημα, σύμφωνα με τους δύο, προέκυψε από την αφαίρεση της κάλπης στον Πύργο Τηλλυρίας και την προσθήκη κάλπης στον Πωμό.

Οι κ. Αναστασίου και Θεοδούλου δηλώνουν ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δεν συζητήθηκε στην ΚΕΕ και ότι η Επιτροπή ουδέποτε εξουσιοδότησε την τοποθέτηση κάλπης στον Πωμό.

«Ποιος αποφάσισε την αλλαγή αυτή και με ποια αρμοδιότητα;», είναι το ερώτημα που θέτουν, χαρακτηρίζοντας την αλλαγή ουσιαστική για τον σχεδιασμό της εκλογικής διαδικασίας.

Εκτός ανακοίνωσης η μεταφορά εκλογικού δικαιώματος

Προβληματισμό εκφράζουν επίσης για τη μη συμπερίληψη στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΔΕΚ της ομόφωνης απόφασης της ΚΕΕ για τη δυνατότητα μεταφοράς του εκλογικού δικαιώματος.

Όπως εξηγούν, η ΚΕΕ είχε αποφασίσει ότι μέλη του κόμματος που επιθυμούν να ψηφίσουν σε διαφορετική επαρχία από εκείνη στην οποία είναι εγγεγραμμένα θα μπορούσαν να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με τους ίδιους, είχε στόχο τη διευκόλυνση των μελών και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές.

«Ποια από τα ομόφωνα αποφασισθέντα από την ΚΕΕ εφαρμόζονται τελικά και ποια όχι;», διερωτώνται.

«Η ΚΕΕ είναι το αρμόδιο όργανο ή παρακάμπτεται;»

Οι κ. Αναστασίου και Θεοδούλου σημειώνουν ότι, αν τα περιστατικά εξεταστούν μεμονωμένα, ενδεχομένως να εκληφθούν ως οργανωτικές διαφορές. Υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι η συνολική εικόνα δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων.

Συνοψίζουν τις ενστάσεις τους κάνοντας λόγο για αμφισβητούμενα πρακτικά, ομόφωνες αποφάσεις της ΚΕΕ που δεν αποτυπώνονται στην τελική διαδικασία, διαφορετική αντιμετώπιση των εκλογικών χώρων ανά επαρχία, αλλαγή κάλπης χωρίς προηγούμενη συζήτηση, μη συμπερίληψη της δυνατότητας μεταφοράς ψήφου και παράλληλη σύσκεψη με τις Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές.

«Ποιος τελικά αποφασίζει τα της εκλογικής διαδικασίας; Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι το αρμόδιο εκλογικό όργανο ή παρακάμπτεται στην πράξη;», αναφέρουν.

Τονίζουν ότι δεν αμφισβητούν τον θεσμικό ρόλο οποιουδήποτε κομματικού οργάνου, αλλά ζητούν σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων, θεσμική συνέπεια και ενιαία διαδικασία λήψης και εφαρμογής αποφάσεων.

«Δεν αρκεί να λέμε ότι η διαδικασία είναι αμερόληπτη. Πρέπει και να φαίνεται αμερόληπτη. Δεν αρκεί να λέμε ότι υπάρχει διαφάνεια. Η ίδια η διαδικασία πρέπει να αποπνέει διαφάνεια», υπογραμμίζουν.

Δεν παραιτούνται από την ΚΕΕ

Παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις που διατυπώνουν, οι Γιάννης Αναστασίου και Μιχάλης Θεοδούλου ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να παραιτηθούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

«Δεν αποχωρούμε επειδή διαφωνούμε. Παραμένουμε επειδή έχουμε ευθύνη», αναφέρουν, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσουν να επιτελούν τα καθήκοντά τους «με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και χωρίς οποιαδήποτε σκοπιμότητα υπέρ ή κατά οποιουδήποτε υποψηφίου».

Καταλήγοντας, επισημαίνουν ότι η αξιοπιστία των εκλογών δεν κρίνεται μόνο από το αποτέλεσμα της κάλπης, αλλά και από τη διαδικασία που προηγείται, την εφαρμογή των ίδιων κανόνων για όλους και τη σαφήνεια ως προς το ποιο όργανο λαμβάνει κάθε απόφαση.

ΕΔΕΚ: Σε εννέα εκλογικά κέντρα η ψηφοφορία για την προεδρία

Νωρίτερα η ΕΔΕΚ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου του κόμματος, διευκρινίζοντας ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στη βάση των ομόφωνων αποφάσεων που έλαβε η Κεντρική Επιτροπή στις 30 Ιουλίου 2026. Ωστόσο δεν έκανε καμία αναφορά στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και το έγγραφο που αποκάλυψε την Κυριακή ο "Πολίτης".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΔΕΚ, θα στηθούν κάλπες σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Τηλλυρίας, σε σημείο που θα εξυπηρετεί τόσο τους ψηφοφόρους της περιοχής όσο και εκείνους του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς. Εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν επίσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 9:30 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 17:30. Εξαίρεση αποτελεί το εκλογικό κέντρο του Λονδίνου, για το οποίο θα καθοριστεί διαφορετικό ωράριο λόγω της διαφοράς ώρας.

Τα εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στα ακόλουθα σημεία:

Λεμεσός: Γραφεία ΕΔΕΚ, Αγίας Φυλάξεως 81, 3ος όροφος.

Πάφος: Γραφεία ΕΔΕΚ, Aristi Court, Λεωφόρος Νίκου Νικολαΐδη 34, 2ος όροφος, διαμ. 202.

Λευκωσία: Πολιτιστικό Κέντρο «Εξόρμηση», Θράκης 12, Στρόβολος.

Λάρνακα: Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λάρνακας, Λεωφόρος Φανερωμένης 62.

Ελεύθερη Αμμόχωστος: Πολυδύναμο Κέντρο Σωτήρας, απέναντι από το Δημαρχείο Σωτήρας.

Πωμός: Αίθουσα Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, Δημοτικό Διαμέρισμα Πωμού.

Αθήνα: Κυπριακή Εστία, Κέκροπος 3, Πλάκα.

Θεσσαλονίκη: Γραφεία ΑΓΩΝΑ Θεσσαλονίκης, Ιουλιανού 18.

Λονδίνο: Greek Cypriot Brotherhood, 2 Brittania Rd, London.

Ποιοι ψηφίζουν

Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, θα ισχύσει το Μητρώο Μελών της περιόδου 2015-2025, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί διαφορετικές αποφάσεις από το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο.

Για να μπορέσουν να ψηφίσουν, τα μέλη θα πρέπει να επιδείξουν πολιτική ταυτότητα και να καταβάλουν συνδρομή ύψους 10 ευρώ.