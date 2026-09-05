Σοφία Χριστοδούλου Μακρή: Ποια είναι η 27χρονη νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ - Η πρώτη γυναίκα στην ηγεσία του κόμματος

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή είναι, μετά την σαρωτική επικράτησή της στις εσωκομματικές εκλογές της 5ης Σεπτεμβρίου, η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ.

Από τους 2233 ΕΔΕΚίτες που ψήφισαν σήμερα, οι 1191 επέλεξαν την 27χρονη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, οι 788 ψήφισαν τον Κούλλη Μαυρονικόλα και εναπομείναντες 246 έδωσαν την ψήφο τους στον Γιώργο Κουττούκη.

Σε ηλικία 27 ετών, η Μακρή αναλαμβάνει την ηγεσία του κόμματος, έχοντας ήδη διαγράψει μια πορεία στον χώρο της πολιτικής, της ευρωπαϊκής πολιτικής και της Νεολαίας ΕΔΕΚ.

Από τη Δευτερά στις Βρυξέλλες

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή γεννήθηκε το 1999 και κατάγεται από το Μάσαρη Μόρφου και τη Μια Μηλιά και διαμένει στη Δευτερά.

Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ όπου διετέλεσε Πρόεδρος του Αγώνα Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και Πρόεδρος της Ελληνικής και Κυπριακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου.

Ακολούθησαν δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι. Ο πρώτος στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από το University College London και ο δεύτερος στην Πολιτική Στρατηγική και Επικοινωνία από το University of Kent.

Παράλληλα, απέκτησε δίπλωμα Λογοτεχνίας από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης μέσω διαδικτυακών μαθημάτων.

Η ευρωπαϊκή εμπειρία

Από το 2021 έως το 2023 εργάστηκε στις Βρυξέλλες. Αρχικά εργάστηκε στο Foundation for European Progressive Studies και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και τη Νεολαία του, με αντικείμενο την εργασιακή και κοινωνική πολιτική.

Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε μέρος της επαγγελματικής και πολιτικής της πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πριν επιστρέψει στην Κύπρο και αναλάβει ενεργότερο ρόλο στην ΕΔΕΚ.

Από τη Νεολαία ΕΔΕΚ στην ηγεσία του κόμματος

Το 2024 εξελέγη Γενική Γραμματέας της Νεολαίας ΕΔΕΚ και το 2025 εξελέγη Πρόεδρος της Νεολαίας ΕΔΕΚ, θέση που κατείχε μέχρι την εκλογή της στην ηγεσία του κόμματος.

Παράλληλα, είναι εκλεγμένο μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, με έδρα τις Βρυξέλλες.

Επαγγελματικά εργάζεται ως δικηγόρος στην Κύπρο.

Υποψήφια και στις βουλευτικές εκλογές

Στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ήταν υποψήφια με την ΕΔΕΚ στην επαρχία Λευκωσίας, συγκεντρώνοντας 1719 ψήφους.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 5 Αυγούστου 2026, υπέβαλε επίσημα την υποψηφιότητά της για την προεδρία της ΕΔΕΚ.

Η εσωκομματική αναμέτρηση της 5ης Σεπτεμβρίου την έφερε αντιμέτωπη με τους Κούλλη Μαυρονικόλα και Γιώργο Κουττούκη, με την ίδια να καταγράφει, σημαντικό προβάδισμα.

Η νεότερη πρόεδρος στην ιστορία της ΕΔΕΚ

Η εκλογή της σηματοδοτεί την ανάδειξη μιας νέας γενιάς στην ηγεσία της ΕΔΕΚ, με τη Σοφία Μακρή να συνδυάζει την επαγγελματική της ιδιότητα ως δικηγόρου με εμπειρία στην ευρωπαϊκή πολιτική και παρουσία στα κομματικά όργανα.

Με την ανάληψη της προεδρίας, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή καλείται πλέον να ηγηθεί της ΕΔΕΚ και να διαμορφώσει την πορεία του κόμματος από τη νέα του θέση υπό τη δική της ηγεσία.