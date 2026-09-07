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Η ΕΤΑΠ Πάφου ενισχύει την προσβασιμότητα στις παραλίες

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ) κάνει ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση του οράματός της την ανάδειξη της Πάφου ως ενός προσβάσιμου, έξυπνου και βιώσιμου τουριστικού προορισμού.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ισότιμη απόλαυση του προορισμού και των εμπειριών που προσφέρονται, η ΕΤΑΠ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της επένδυσης και εισαγωγής οκτώ (8) εξειδικευμένων αμαξιδίων θαλάσσης, σχεδιασμένων να προσφέρουν ασφαλή πρόσβαση στο νερό για άτομα με κινητικές προκλήσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση , αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της περιφέρειας, η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση της πρόσβασης και της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Σε μια συμβολική και ουσιαστική κίνηση, η ΕΤΑΠ Πάφου παρέδωσε σήμερα τα οκτώ νέα αμαξίδια στις Τοπικές Αρχές, ενισχύοντας στρατηγικά καίρια σημεία της επαρχίας .

Στον Δήμο Πάφου: 1 αμαξίδιο, στον Δήμο Ιεροκηπίας 2 αμαξίδια στον Δήμο Ακάμα 2 αμαξίδια, στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς 2 αμαξίδια και στην Κοινότητα Χλώρακας 1 αμαξίδιο. Η ισχυρή συνεργασία ΕΤΑΠ με τις Τοπικές Αρχές αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου φιλοξενίας.

 Επενδύοντας στην προσβασιμότητα, δεν αναβαθμίζουμε απλώς το τουριστικό προϊόν της Πάφου ενισχύουμε τη διεθνή εικόνα του προορισμού μας και κάνουμε πράξη τις αξίες της κοινωνικής ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού προς κάθε πολίτη και επισκέπτη.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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